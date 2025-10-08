Người phụ nữ Việt lĩnh án chung thân vì đâm chết bạn trai ở Singapore

Nguyen Ngoc Giau, 43 tuổi, bị kết tội giết người sau khi đâm bạn trai kiêm chủ nhà 51 tuổi bên ngoài căn hộ, trong cơn giận vì ghen.

Giau, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và là thường trú nhân Singapore, bị tuyên tù chung thân vào ngày 7/10. Giau đã đâm bạn trai là Cho Wang Keung, 51 tuổi, tại hành lang bên ngoài căn hộ ở tầng 5 của ông trên đường Ang Mo Kio Avenue 3 vào khoảng 1h ngày 15/7/2021.

Theo hồ sơ, Giau chuyển đến căn hộ của ông Cho vào tháng 7/2020 với tư cách người thuê nhà, ban đầu ngủ ở phòng khách. Đến tháng 10 cùng năm, cô bắt đầu chung phòng ngủ với ông Cho, thợ kim hoàn người Singapore.

Một người thuê cùng thuê căn hộ này là ông Tan Cheng Mun, ở trong một phòng ngủ khác.

Tối 12/7/2021, cặp tình nhân tranh cãi sau khi ông Cho mời vài người bạn đến uống rượu sau bữa tối.

Bên công tố cho rằng Giau tức giận với một nữ tiếp thị bia mà cô từng nhìn thấy ngồi trên đùi ông Cho. Tối hôm sau, Giau khóa cửa không cho ông Cho vào phòng ngủ.

Ngày 14/7/2021, Giau gọi cho ông Cho hơn 30 lần trong ngày. Vào khoảng 20h55, cô nhắn tin nghi ngờ ông Cho đến quán nơi nữ tiếp thị bia làm việc để uống rượu. Các cuộc gọi và tin nhắn của Giau đều không được trả lời.

Khi ông Cho và ông Tan trở về vào quá nửa đêm, ngày 15/7/2021, họ chạm trán Giau ở hành lang bên ngoài căn hộ. Cô truy vấn ông Cho đi đâu uống rượu và giơ điện thoại quay video "cuộc đối đầu" này. Ông Cho mặc kệ Giau, định đi lướt qua nhưng bị túm lấy cổ áo sơ mi kéo lại.

Ông Cho yêu cầu ông Tan gọi cảnh sát. Giau nói ông Cho "đừng có quá đáng" rồi trở về căn hộ. Cô lấy một con dao đã mài trước đó và đâm ông Cho nhiều nhát ở hành lang.

Khi thấy ông Tan chụp ảnh, Giau quay sang tấn công khiến ông Tan bỏ chạy xuống cầu thang.

Khi đến hiện trường, cảnh sát thấy Giau đang ngồi ở hành lang, ông Cho nằm đè lên cô. Cả hai đều bị nhiều vết đâm. Ông Cho tử vong vào khoảng 7h15 sáng cùng ngày.

Bên công tố cho rằng Giau đã tự đâm mình.

Nhân viên dọn dẹp hành lang bên ngoài căn hộ ở tầng 5 sau án mạng. Ảnh: Lianhe Zaobao

Trong phiên tòa xét xử bắt đầu vào 8/4, bên bào chữa cho rằng đây là vụ việc đáng tiếc của một cặp đôi trong "mối quan hệ không lành mạnh, thường xuyên cãi vã và đánh nhau".

Giau khai uống bia cả ngày 14/7/2021, vừa uống vừa thực hiện sáu bản ghi âm khóc kể về việc bị đánh đập. Đến khoảng 21h, cô mua thêm bia ở một cửa hàng tiện lợi và tiếp tục uống. Bên bào chữa cho rằng khi vụ việc xảy ra, Giau đã quá say, không có ý định đâm chết ông Cho, cái chết của nạn nhân là kết quả của một cuộc xô xát đột ngột xảy ra giữa cặp đôi.

Những lời biện hộ này bị thẩm phán Dedar Singh Gill bác bỏ.

Giải thích về quyết định kết tội giết người, thẩm phán cho biết: "Tôi công nhận rằng bị cáo say xỉn vào thời điểm đó, nhưng tình trạng say xỉn của cô không quá nghiêm trọng đến mức ngăn cản cô hình thành ý định gây ra vết thương chí mạng. Bằng chứng cho thấy cô vẫn có khả năng hình thành ý định cụ thể và hành động theo ý định đó một cách hợp lý và có tính toán".

Thẩm phán Gill lưu ý Giau chưa bao giờ đề cập trong bất kỳ lời khai nào với cảnh sát rằng đã xảy ra xô xát giữa cặp đôi ngày hôm đó.

Thẩm phán cho rằng Giau đã tức giận với ông Cho từ trước, cơn giận tăng lên khi ông Cho từ chối nói đã đi đâu và bảo ông Tan gọi cảnh sát. Theo thẩm phán, Giau cố tình lấy một con dao sắc để tấn công ông Cho. Ông nói thêm rằng bằng chứng video cho thấy bị cáo có hành động và nhận thức rõ ràng trong suốt vụ việc.

Trong phán quyết, thẩm phán Gill nói hành động của Giau thể hiện "một chuỗi quyết định có mục đích rõ ràng". Ông tuyên phạt Giau tù chung thân sau khi bên công tố không đề nghị mức án tử hình.

Tuệ Anh (theo Straits Times)