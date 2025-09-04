Người phụ nữ Việt chiến thắng ung thư nhờ liệu pháp điều trị tại Malaysia

Bà Tạ Thị Hồng Liên mắc ung thư phổi di căn não giai đoạn cuối, hồi phục nhờ phác đồ điều trị của Giáo sư, bác sĩ Mike Chan tại Kota Kinabalu, Malaysia.

Bà Liên (52 tuổi), Từ Sơn, Bắc Ninh, được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn 4 (Adenocarcinoma) di căn não, tiên lượng chỉ còn vài tháng. Trong nỗ lực cuối cùng, con gái bà, chị Hoa đã tìm đến Giáo sư Mike Chan ở Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe châu Âu Premier (European Wellness Premier Center), thủ phủ Kota Kinabalu, bang Sabah vào đầu tháng 6.

Bà Tạ Thị Hồng Liên (giữa) và con gái là chị Hoa (thứ hai bên trái) tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe châu Âu Premier ở Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Cùng với họ là Giáo sư Mike Chan (thứ hai bên phải) và Tiến sĩ Glen Alvin (trái), cùng thành viên của đội ngũ y tế. Ảnh: European Wellness

Tại đây, Giáo sư Mike Chan và đội ngũ của ông đã đánh giá tình trạng của cô Liên, thấy khối u não 3,1 cm và khối u phổi 25 mm x 35 mm. Phác đồ điều trị toàn diện bao gồm hai lần truyền Super Transfer Factors, hai lần truyền Thymus MO, và hai lần truyền GCMAF để tăng cường hệ miễn dịch. Cô L cũng trải qua bảy ngày liệu pháp Hyperthermia, sử dụng bức xạ hồng ngoại-A lọc nước (WIRA) để nâng nhiệt độ cơ thể, kích thích miễn dịch và tăng cường hiệu quả điều trị. Liệu pháp này giúp giảm đau và hỗ trợ giải độc.

Trong những ngày điều trị, bà Liên, được con gái và đội ngũ nhân viên hỗ trợ, đã vượt qua từng đợt. "Môi trường tại trung tâm do Giáo sư Mike Chan xây dựng mang lại hy vọng và khác biệt so với bệnh viện thông thường", bà Liên cho biết.

Bà Liên đang trải qua liệu pháp tăng thân nhiệt WIRA, giúp tăng cường miễn dịch và hiệu quả điều trị. Ảnh: European Wellness

Kết quả sau điều trị, khối u não giảm từ 3,1 cm xuống 1,2 cm. Khối u phổi giảm còn 17mm x 23mm.

Bà Liên cũng cảm thấy khỏe hơn và cơn đau dần biến mất. Hệ miễn dịch của bà được tăng cường. Giáo sư Mike Chan tin rằng "những điều không thể chữa đều có thể chữa được. Sự hồi phục của bà Liên là minh chứng cho triết lý này".

Kết quả chụp u não: giảm từ 3,10 cm (trước) xuống 1,20 cm (sau điều trị) tại European Wellness, nhờ phác đồ của Giáo sư Mike Chan. Ảnh: European Wellness

Giáo sư Mike Chan là một trong những người tiên phong trong y học tái tạo sinh học, hiện là Chủ tịch Tập đoàn Y sinh European Wellness (EWBG). Với bốn thập kỷ kinh nghiệm, ông tiên phong trong các liệu pháp tế bào gốc tiền thân. Ông đã điều trị cho nhiều người nổi tiếng và cá nhân có ảnh hưởng. Ông cũng là Thượng nghị sĩ của BWA tại Đức, thúc đẩy hợp tác quốc tế. Là tác giả của hơn 60 cuốn sách và hơn 130 bài báo nghiên cứu, Giáo sư Chan kết hợp chặt chẽ giữa khoa học với cam kết tiếp cận, đảm bảo các liệu pháp tiên tiến đến được với cộng đồng.

