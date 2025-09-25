Người phụ nữ Việt bị hàng xóm đâm chết ở Singapore

Một phụ nữ Việt Nam bị hàng xóm 66 tuổi đâm tử vong sau tranh cãi về tiếng ồn ở khu nhà tại Yishun, Singapore.

Cảnh sát Singapore ngày 24/9 cử lực lượng đến khu nhà 323 Yishun Central sau khi nhận được tin báo về vụ ẩu đả tại đây và phát hiện một phụ nữ cùng hai người đàn ông bị thương nằm ở hành lang tầng 6.

Cả ba được đưa đến bệnh viện, song người phụ nữ Việt Nam 31 tuổi không qua khỏi. Điều tra sơ bộ cho thấy người đàn ông 66 tuổi đã dùng dao đâm vợ chồng nạn nhân sau tranh cãi về tiếng ồn.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường ở tầng 6 khu nhà 323 Yishun Central, Singapore, ngày 24/9. Ảnh: CNA

Cư dân tại khu nhà cho biết chồng người phụ nữ Việt đã cố gắng chống trả, bảo vệ vợ, khiến nghi phạm cũng bị thương.

Koh, cư dân sống ở tầng 7, cho biết vợ chồng nạn nhân và nghi phạm đã bất hòa nhiều năm nay liên quan đến tiếng ồn. Vợ chồng nạn nhân có hai con 3-5 tuổi và nghi phạm sống ở tầng dưới dường như bất bình do bọn trẻ chơi đùa, chạy nhảy làm ồn.

Giới chức địa phương đã tìm cách hòa giải nhưng bất thành. Hồi tháng 7, hai bên đã đưa tranh chấp lên Tòa án Giải quyết Tranh chấp Cộng đồng (CDRT) để giải quyết.

Đức Trung (Theo CNA, Straits Times)