Người phụ nữ vào cấp cứu với bàn tay kẹt sâu trong máy xay thịt

Hải PhòngNgười phụ nữ 36 tuổi gặp tai nạn lao động tại bếp ăn do tay bị cuốn vào máy xay thịt, khiến vùng bàn tay bị tổn thương nghiêm trọng, tổn hại gần toàn bộ chu vi bàn tay.

Sau sự cố, bệnh nhân được sơ cứu ban đầu tại bệnh viện đại phương, sau đó chuyển tuyến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục xử lý và điều trị chuyên sâu trong tình trạng bàn tay vẫn còn kẹt nguyên trong máy xay thịt.

Các bác sĩ tháo máy xay khỏi tay bệnh nhân. Ảnh: Thái Ngọc

Trong quá trình thực hiện chỉ định, cấu tạo kim loại của máy xay che khuất vùng tổn thương, việc chụp Xquang thông thường không thể đánh giá đầy đủ tình trạng xương và phần mềm của bàn tay. Các bác sĩ đã chỉ định đưa người bệnh vào phòng mổ cấp cứu để tháo rời thiết bị, đồng thời sử dụng hệ thống chụp C-arm trong mổ nhằm xác định chính xác mức độ tổn thương xương, khớp, gân, mạch máu...

TS.BS Trần Mạnh Hùng, khoa Phẫu thuật Chi dưới, người trực tiếp phẫu thuật cho người bệnh, chia sẻ dù được sơ cứu và chuyển tuyến kịp thời, các bác sĩ buộc phải chỉ định cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay phải để hạn chế biến chứng và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, tai nạn liên quan đến thiết bị máy xay, máy nghiền tại cơ sở chế biến thực phẩm vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người lao động chủ quan hoặc chưa nắm rõ về an toàn lao động. Người lao động cần tuyệt đối không đưa tay vào miệng máy khi thiết bị đang hoạt động, luôn ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh hoặc gỡ kẹt, sử dụng dụng cụ đẩy thực phẩm chuyên dụng và trang bị bảo hộ phù hợp, đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị để phòng ngừa những tai nạn tương tự.

Khi xảy ra sự cố, cần ngắt nguồn điện ngay, sơ cứu ban đầu đúng cách và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có chuyên môn sâu để được đánh giá, xử trí kịp thời, hạn chế tối đa di chứng chức năng.

Lê Nga