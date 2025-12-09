Người phụ nữ Ukraine bị đặc vụ ICE bắt khi phỏng vấn xin thẻ xanh

Bulavina, người phụ nữ Ukraine đến Mỹ theo diện nhân đạo, bị đặc vụ ICE bắt sau cuộc phỏng vấn xin thẻ xanh, dù cô đã kết hôn với công dân Mỹ.

Viktoriia Bulavina cùng chồng là Viktor Korol ngày 4/12 đến Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) tại San Diego, bang California, để dự buổi phỏng vấn thẻ xanh đã được lên lịch cho cô.

Ngay sau khi Bulavina phỏng vấn xong, đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã bắt và dẫn cô đi, truyền thông Mỹ hôm nay dẫn lời Korol cho biết. Anh đang kêu gọi giúp đỡ từ cộng đồng để vợ được thả.

Bulavina là người Ukraine, đến Mỹ năm 2022 theo diện nhân đạo trong chương trình Đoàn kết vì Ukraine (U4U) được chính quyền tổng thống Joe Biden thực hiện sau khi chiến sự bùng phát.

Chương trình U4U đã tiếp nhận khoảng 240.000 người Ukraine, cho phép người Mỹ bảo trợ cho người Ukraine tạm trú ở Mỹ tránh chiến sự ở quê nhà. Hơn 20.000 người Ukraine bay sang Mexico vào giai đoạn đầu chiến sự cũng được nhập cảnh vào Mỹ theo diện tạm trú nhân đạo, đi kèm với giấy phép lao động và bảo vệ khỏi trục xuất.

Tháng 10/2023, Bulavina xin Quy chế Bảo vệ Tạm thời (TPS), rồi nộp đơn xin gia hạn hồi tháng 1, ba tháng trước khi hết hạn. Theo luật sư của Bulavina, thời gian xét duyệt gia hạn TPS đáng lẽ có kết quả trong vòng hai tuần, nhưng chính quyền Tổng thống Donald Trump sau đó đã tạm ngừng tiếp nhận người mới cũng như ngừng gia hạn TPS cho những người Ukraine đã ở Mỹ.

Viktoriia Bulavina, người tị nạn Ukraine. Ảnh: NBC San Diego

Đến tháng 3, USCIS xếp lịch phỏng vấn thẻ xanh cho Bulavina vào ngày 4/12. Korol cho biết vợ đã ở bên cạnh mình suốt thời gian anh điều trị ung thư.

"Cả luật sư và tôi đều cố giải thích với các đặc vụ ICE về tình trạng lưu trú của vợ tôi, mọi thứ hoàn toàn hợp lệ. Cô ấy có TPS, đã nộp hồ sơ gia hạn và đang chờ kết quả, nhưng họ vẫn nói quy chế bảo vệ của cô ấy đã hết hạn, nên họ bắt cô ấy", Korol cho biết.

USCIS và ICE chưa trả lời yêu cầu bình luận, cũng như chưa cung cấp thông tin về vụ bắt Bulavina.

Bulavina đang bị giam tại Trung tâm giam giữ người nhập cư Otay Mesa, phía nam San Diego. "Cô ấy nói họ đối xử rất khắc nghiệt. Ở đó không có gì, không điện thoại, không quần áo thay, và cô ấy gần như không ngủ suốt ba ngày", Korol cho biết sau lần thăm vợ tại Otay Mesa ngày 7/12.

Đức Trung (Theo NBC News, AP)