Người phụ nữ U70 chiến thắng bệnh viêm khớp, nâng tạ 105 kg

Ấn ĐộBà Roshni Devi Sangwan chưa từng tập thể dục, mắc bệnh viêm khớp gối nghiêm trọng, cho tới khi bắt đầu tập gym ở tuổi ngoài 60.

Bà Roshni Devi Sangwan nổi bật trong phòng tập gym ở phía nam thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khi mặc trang phục truyền thống gồm áo dài, quần rộng và choàng khăn cổ để luyện tập các bài nâng tạ đòn 105 kg, đẩy chân 120 kg và ngồi xổm gánh tạ 60 kg.

Ở tuổi 68, bà Sangwan thu hút 111.000 người theo dõi trên Instagram với tên "Weightlifter Mummy" (Mẹ Đô Vật). Trước khi bắt đầu tập tạ vào tháng 9/2022, bà chưa từng tập thể dục, được chẩn đoán mắc bệnh viêm khớp đầu gối, căn bệnh gây viêm và thoái hóa sụn khớp gối.

Người phụ nữ Ấn Độ chiến thắng bệnh viêm khớp, nâng tạ 105 kg Bà Roshni Devi Sangwan luyện tập cùng con trai trong phòng gym ngày 2/9. Video: Instagram/weightliftermummy

Bác sĩ cho biết viêm khớp ở tuổi này thường gặp và tình trạng sẽ xấu đi. Ông khuyên bà nên tránh làm việc nhà nặng, tránh leo cầu thang, nên tăng cường tập vật lý trị liệu và thể dục bằng cách đi bộ quãng ngắn.

Sau 4 tháng vật lý trị liệu, con trai bà, Ajay Sangwan, đề nghị mẹ tới phòng gym tập cùng. 4 tháng sau, bà mới đồng ý.

"Ban đầu tôi hoài nghi vì chưa từng nghe nói có người tới phòng gym ở độ tuổi của tôi. Tôi lo lắng sẽ bị người ta dè bỉu khi thấy tôi mặc trang phục truyền thống tập luyện", bà nói.

Ajay, ngoài 40 tuổi, khi đó đang điều hành một công ty xuất khẩu. Đam mê gym, anh lấy bằng huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp năm 2019 mà không ngờ tấm bằng này sẽ hữu ích cho mẹ.

"Bà đã rất buồn khi bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh viêm khớp gối. Tôi rất thương mẹ, nghĩ bụng bác sĩ sao lại có quyền nói với mẹ tôi rằng bà không thể hay không nên làm gì?", anh nói.

Năm 2023, anh nghỉ kinh doanh để chuyên tâm hướng dẫn mẹ luyện tập. Anh thiết kế chương trình tập luyện riêng, bắt đầu bằng các bài căng cơ và động tác cơ bản. Anh cho bà tập chậm để không bị chấn thương, thực hiện kỹ thuật chính xác.

"Mẹ tôi yếu đến mức không thể gập người hết cỡ, nhưng tôi động viên bà tiếp tục cố gắng", anh nói. "Ban đầu, mục tiêu của tôi là xây dựng lòng tự tin cho bà và giúp bà hiểu được lợi ích của luyện tập để mẹ tôi không mất động lực hay bỏ cuộc".

Người phụ nữ Ấn Độ chiến thắng bệnh viêm khớp, nâng tạ 105 kg Bà Roshni Devi Sangwan đo chỉ số VO2 Max, lượng oxy tối đa mà cơ thể hấp thụ và sử dụng trong một phút khi tập luyện ở cường độ cao nhất, trong video ngày 7/7. Video: Instagram/weightliftermummy

Thời gian trôi qua, bà Sangwan dần khỏe hơn, bắt đầu nâng được tạ nặng hơn và thử nhiều loại bài tập khác. Bây giờ bà tới phòng gym mỗi ngày, tập các bài tim mạch như chèo thuyền, đạp xe, đi bộ, tập cơ lõi bằng các bài chống đẩy hay dây kháng lực, dưới sự hướng dẫn của con trai.

Là người ăn chay trường, bà tuân thủ chế độ ăn đơn giản nhưng bổ dưỡng. Trước khi luyện tập vào buổi sáng, bà uống một ly sữa xay gồm yến mạch, hạt chia, bí đỏ, hạt hướng dương, hạnh nhân và nho khô. Tập xong, bà uống bột protein. Bữa ăn trưa của bà thường có cơm, đậu lăng, sữa đông và salad. Bà hay ăn đậu gà luộc hoặc paneer (một loại phô mai tươi của Ấn Độ) với bánh đậu lăng mặn trong bữa tối.

Bà Sangwan từng giành giải nhất cuộc thi nâng tạ thanh đòn tại một phòng gym ở địa phương năm 2023. Bà được mời tham dự Giải vô địch người khỏe nhất thế giới tổ chức ở Mỹ vào tháng 5/2026 và đang luyện tập cho cuộc thi này.

Sau khoảng ba năm tập thể dục và rèn luyện thường xuyên, bà cảm thấy sức khỏe đang tốt hơn bao giờ hết.

"Trước đây, tôi cảm thấy bản thân rất yếu ớt và thiếu động lực. Cuộc sống của tôi không mấy thú vị vì tất cả những gì tôi làm là ở nhà xem tivi", bà nói. "Bây giờ, tôi có rất nhiều năng lượng. Khớp không còn đau nữa, tư thế được cải thiện. Tôi cảm thấy tự tin hơn và có thể dễ dàng làm việc nhà nặng mà không mệt".

Nhiều năm trước, bà từng bị chấn thương ở vai phải. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật, nhưng bây giờ, cơ dường như đã phục hồi và bà không cần điều trị nữa.

Bà Sangwan vẫn phải đối mặt với một vài vấn đề sức khỏe như chỉ dùng được ba ngón ở bàn tay phải để cầm tạ vì bị đứt tay ngón trỏ năm 2003 nên ngón này không thể gập bình thường. Hồi tháng 5, bà bị tai nạn giao thông, gãy mắt cá chân. Do tuổi đã cao, chấn thương cần mất nhiều thời gian hồi phục.

Bà cho rằng với người ở độ tuổi ngoài 60 và chưa từng tập thể dục, điều khó nhất là thực hiện bước đi đầu tiên. "Tuổi tác không thành vấn đề, không nên viện cớ để không tập luyện vì không ai có thể làm thay mình. Lần đầu làm việc khó luôn đáng sợ, nhưng ta phải thử thách bản thân", bà nói.

Anh Ajay cho hay luyện tập làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường thể chất và lòng tự tin, giảm phụ thuộc vào thuốc men và tận hưởng cuộc sống tốt hơn. Anh ngưỡng mộ sự quyết tâm và kiên trì của mẹ, tự hào vì bà bỏ qua mặc cảm, tới phòng gym cùng mình.

"Mẹ tôi là người mạnh mẽ. Bà giống nữ thần Hindu tên là Durga, nữ thần sức mạnh", anh nói. "Mẹ tôi, ngay cả khi sức khỏe không tốt, vẫn can đảm thử điều mới. Bà đã vượt qua nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ để hoàn thành những việc mà nhiều người thậm chí không dám thử".

"Đôi khi, tôi lo lắng cho bà trước mỗi bài thể lực tăng độ khó, nhưng bà chỉ mỉm cười và nói 'cứ để mẹ thử đã'", anh nói.

Hồng Hạnh (Theo Hindustan Times)