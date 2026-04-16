Người phụ nữ tử vong vì chuyển làn trước đầu xe tải

TP HCMNgười đi xe máy chuyển làn để rẽ trái nhưng không quan sát phía sau nên va chạm xe tải cùng chiều, ngày 13/4.

Tình huống giao thông: Tại giao lộ ở Quốc lộ 13 (phường Lái Thiêu), người điều khiển xe máy chuyển hai làn liên tiếp để rẽ trái. Tuy nhiên, người này không quan sát phía sau mà cứ thế chuyển sang làn sát dải phân cách, đúng lúc xe tải đang lao tới để đi thẳng qua ngã tư. Xe tải chèn thẳng lên người đi xe khiến người này tử vong.

Tai nạn chết người vì chuyển làn không quan sát Nguồn: Cục CSGT

Nguyên nhân sơ bộ được cơ quan chức năng xác định là do người đi xe máy chuyển hướng không đúng quy định, không quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, không giảm tốc độ và chuyển làn đột ngột qua hai làn đường.

Kỹ năng lái xe: Người tham gia giao thông cần quan sát kỹ phía sau và các điểm mù trước khi chuyển làn hoặc chuyển hướng, bằng cách kiểm tra gương chiếu hậu, xoay đầu quan sát hai bên hông, bật xi-nhan để cảnh báo các phương tiện phía sau, đồng thời giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Khi rẽ trái, phải chuyển làn đúng quy định, di chuyển từng làn thay vì cắt ngang đột ngột, đặc biệt không rẽ ngay trước đầu xe tải hoặc xe lớn.

Phạm Hải