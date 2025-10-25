Người phụ nữ tử vong sau khi 25 bệnh viện từ chối tiếp nhận

Hàn QuốcBị xe tải tông, người phụ nữ phải chờ hơn 100 phút mới có nơi tiếp nhận cấp cứu nhưng không qua khỏi do lỡ "giờ vàng" để điều trị chấn thương nặng.

Sở Cứu hỏa Changwon và Sở Cảnh sát Jinhae ngày 23/10 cho biết bệnh nhân là người phụ nữ 60 tuổi ở thành phố Changwon, tỉnh Gyeongsang. Trước đó, khoảng 20h24 tối 14/10, người phụ nữ trong lúc qua đường tại vạch kẻ không có đèn tín hiệu thì bị một xe tải tông trúng, theo tờ JoongAng.

Dù nhân viên y tế có mặt tại hiện trường chỉ sau hai phút, quá trình tìm nơi cấp cứu cho nạn nhân liên tục gặp trở ngại. Đội cứu hộ đã liên hệ 25 bệnh viện tại tỉnh Gyeongsang và các khu vực lân cận như Busan, Ulsan, Daegu nhưng đều nhận được phản hồi từ chối. Các cơ sở y tế này đưa ra lý do "không thể cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt", "thiếu giường bệnh" hoặc "thiếu nhân viên y tế".

Đến 22h07, tức hơn 100 phút sau tai nạn, một bệnh viện ở Changwon mới đồng ý tiếp nhận sau khi xử lý xong một ca Hồi sức tim phổi khác. Thời điểm nhập viện, nạn nhân vẫn tỉnh táo nhưng bị thương nặng ở chân và nhiều bộ phận, kèm dấu hiệu xuất huyết.

Ảnh minh họa: Gyeongnam Newspaper

Sự chậm trễ này khiến bệnh nhân bỏ lỡ "giờ vàng" (60 phút đầu) để xử lý chấn thương nặng. Bà tử vong vào ngày 15/10 tại bệnh viện. Nguyên nhân được xác định do sốc giảm thể tích máu - tình trạng khẩn cấp xảy ra khi cơ thể mất quá nhiều máu, khiến tim không thể bơm đủ oxy đến các cơ quan.

"Rất khó tìm được bệnh viện chịu tiếp nhận bệnh nhân đa chấn thương nặng vào ban đêm", một đại diện cơ quan cứu hỏa cho biết.

Cảnh sát đã truy tố tài xế xe tải về hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Bình Minh (Theo The JoongAng, Nate)