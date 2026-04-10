Người phụ nữ trốn thoát sau 2 năm bị em dâu nhốt dưới hầm

MỹNạn nhân khuyết tật 58 tuổi nói bị em dâu nhốt trong tầng hầm, tra tấn bằng cách bật radio âm lượng lớn liên tục và suýt bỏ đói đến chết.

Sở cảnh sát thành phố Saginaw (bang Michigan) cho biết Tasha Beamon, 48 tuổi, đã bị buộc tội ngược đãi người trưởng thành dễ bị tổn thương và giam cầm trái phép sau khi nạn nhân trốn thoát khỏi "nơi cầm tù" và đập vỡ cửa sổ nhà hàng xóm trong nỗ lực giành lấy tự do vào ngày 15/3.

Sau khi hàng xóm gọi 911, nạn nhân 58 tuổi kể với cảnh sát rằng Tasha, vợ của em trai quá cố, đã nhốt bà trong tầng hầm ngôi nhà gần đó suốt 2 năm. Bà cho biết chỉ được cung cấp lượng thức ăn và nước uống tối thiểu để sống sót. Ngoài chiếc nệm cũ kỹ, vật dụng duy nhất trong tầng hầm là chiếc radio liên tục phát nhạc ở âm lượng tối đa.

Tasha Beamon và ngôi nhà giam cầm chị dâu. Ảnh: Saginaw County Jail/Law&crime

Về vụ tẩu thoát, cảnh sát giải thích là nạn nhân nghĩ không có ai ở nhà vào thời điểm đó nên đã phá cửa và chạy trốn, đập vỡ cửa sổ để có người gọi giúp đỡ.

Người hàng xóm kể rằng vô cùng kinh ngạc khi đột nhiên thấy nạn nhân bên ngoài nhà mình với một ống kim loại cỡ lớn. "Tôi thậm chí không biết bà ấy lấy đâu ra sức mạnh để đập vỡ cửa sổ", người này nói, vì thấy nạn nhân gầy trơ xương và trông như đã hơn 70 tuổi.

Khi nạn nhân được đưa đến bệnh viện địa phương, các nhân viên y tế đánh giá có thể sẽ chết vì suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Trong khi đó, cảnh sát đến nhà Tasha, được mua vài tháng sau khi chồng qua đời vào tháng 1/2021. Họ thấy cửa nhà mở toang, trên cửa tầng hầm có một ổ khóa ngoài, bên trong có một tấm nệm trên sàn và một chiếc radio đang phát nhạc rất to. Họ cũng tìm thấy một xô đựng nước tiểu trong hầm, không có nhà vệ sinh.

Vài ngày tiếp theo, Tasha gọi điện cho bệnh viện hơn 40 lần để hỏi thăm tin tức và thừa nhận với cảnh sát rằng đã nhốt nạn nhân trong nhà, không cho phép rời đi.

Điều tra viên tin rằng với tư cách là người chăm sóc cho chị dâu, Tasha giam cầm bà để chiếm đoạt tiền trợ cấp khuyết tật.

Tasha bị bắt vào ngày 2/4 và bị tạm giam với mức bảo lãnh 100.000 USD, dự kiến hầu tòa vào 20/4.

Tuệ Anh (theo Law&crime, MLive)