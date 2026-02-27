Người phụ nữ trốn khỏi ôtô trên đường bị bán sang Campuchia

Tây Ninh8 nghi phạm chặn đường, ép người phụ nữ lên ôtô đưa vào nhà nghỉ đánh đập buộc chuyển tiền, dự định bán sang Campuchia nhưng nạn nhân may mắn trốn thoát.

Ngày 27/2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tạm giữ Võ Văn Tường, 42 tuổi; Nguyễn Văn Nhân, Võ Văn Tuấn, Nguyễn Thành Thọ, Lý Kim Toàn, Lê Thị Như Linh, Nguyễn Văn Quí cùng Trương Thành Công (23-27 tuổi, ngụ Tây Ninh và Cần Thơ) để điều tra hành vi Cướp tài sản và Bắt, giữ người trái pháp luật.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Nam An

Trước đó, khuya 21/2, người phụ nữ 41 tuổi, ngụ xã Tân Long, chạy xe máy qua cầu Mộc Hóa thì bất ngờ bị Tường cùng Luân, Nhân đi ôtô 4 chỗ màu trắng (thuê của người khác) chặn đầu. Tường sau đó dùng dao uy hiếp người phụ nữ, buộc lên ôtô; thu giữ điện thoại, túi xách cùng giấy tờ tùy thân.

Nhóm nghi phạm chở nạn nhân đến một nhà nghỉ tại xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh, sau đó dùng chổi, ống nước đánh đập; ép chuyển 157 triệu đồng vào tài khoản của Tường. Đến sáng 22/2, Tường cùng đồng phạm dùng ôtô 7 chỗ chở người phụ nữ về lại xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh, dự định bán qua Campuchia.

Khi đi đến quán cơm nằm ven quốc lộ 62, xã Thạnh Hóa, nạn nhân lợi dụng nhóm Tường sơ hở đã chạy bộ bỏ trốn, sau đó đến Công an xã Bình Hiệp trình báo. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện điều trị nhiều vết thương ở vùng trán, môi, mắt, thái dương, vai và tay chân.

Vào cuộc điều tra, Phòng cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh đã triệu tập Võ Văn Tuấn, Lý Kim Toàn rồi lần lượt bắt giữ những người còn lại.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Nam An