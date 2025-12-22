Người phụ nữ trộm đồ giữa phố, ép nữ sinh quỳ xin trả lại

Hà NộiPhương Thị Nga, 55 tuổi, trộm đồ của nữ sinh ở giữa phố song khi bị đòi lại đã chửi bới, đánh đập, ép nạn nhân quỳ xin lại.

Ngày 22/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự Nga, trú phường Từ Liêm, để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng. Nga từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi Trộm cắp tài sản.

Phương Thị Nga tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 10h25 ngày 15/12, Nga đi chợ qua ngách 12 ngõ 31 Trần Quốc Hoàn thì thấy một gói hàng để dưới gầm chiếc xe máy điện. Quan sát xung quanh không có ai để ý, bà ta liền lấy gói hàng rồi lái xe máy bỏ đi.

Lúc này, nữ sinh 19 tuổi phát hiện bị mất đồ nên phóng xe máy đuổi theo. Khi đến ngách 1 ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, gói hàng bị rơi xuống, Nga dừng xe, cho vào cốp xe của mình. Lúc này, nữ sinh đuổi đến kịp, xin lại song Nga không đồng ý.

Công an xác định, Nga không những không trả lại đồ còn chửi bới, đánh nữ sinh và chỉ dừng tay khi mọi người xung quanh can ngăn. Không đánh nữa, Nga vẫn không trả đồ mà ép nạn nhân quỳ xuống "bắt phải xin lại".

Trước sức ép của người dân xung quanh, Nga mở cốp lấy gói hàng ném thẳng vào mặt nạn nhân. Ném xong, bà ta lại tiếp tục đánh nạn nhân cho đến khi mọi người can ngăn quyết liệt. Toàn bộ sự việc được quay video lại đăng lên mạng xã hội.

