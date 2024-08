Trung QuốcChiếc SUV lao sang lề, đâm vào một gốc cây rồi sượt qua người phụ nữ đang đi lững thững đi bộ.

Người phụ nữ tránh ôtô mất lái trong gang tấc Video: Sohu

Người phụ nữ vừa lấy đồ từ chiếc ôtô đỗ bên đường, ở thành phố Giang Âm, tỉnh Giang Tô, hôm 16/8. Đang lững thững đi ngược lại, bà giật mình thụt lùi khi thấy chiếc SUV vọt tới.

Chiếc xe mất lái sượt qua người phụ nữ, leo thẳng lên chiếc giá bảo vệ trụ nước cứu hỏa rồi dừng lại. Các túi khí trên xe đã bung, tài xế lập tức mở cửa.

Theo Sohu, cảnh sát xác định nguyên nhân ban đầu do tài xế xe SUV mất tập trung dẫn đến mất kiểm soát, khiến xe lao sang lề. May mắn không có ai bị thương do tai nạn.

Mỹ Anh