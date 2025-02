Ninh ThuậnBà Võ Thị Ngọc Mãi, 49 tuổi, trú huyện Ninh Phước, nhặt được túi xách chứa tiền, trang sức trị giá hơn 400 triệu đồng, đã trả lại cho chủ nhân, sáng 3/2.

Tối qua, chị Trần Đặng Hoài Nhiên, 31 tuổi, trú thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu, Ninh Phước, trên đường đi chơi Tết đánh rơi ví đựng nhiều tiền mặt, vòng và nhẫn vàng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Bà Mãi (bên phải) trả lại túi xách cùng tài sản cho chị Nhiên. Ảnh: Công an Phước Hậu

Nhận trình báo của chị Nhiên, Công an xã Phước Hậu phối hợp đội nghiệp vụ Công an huyện Ninh Phước xác minh vụ việc. Sau khi nhặt được ví, biết thông tin người đánh rơi, sáng nay bà Mãi liên hệ công an xã để trả lại tài sản cho chủ nhân.

Tư Huynh