Người phụ nữ tông chủ tịch xã tử vong bị khởi tố

Đăk LăkLê Thị Cẩm Chi, 33 tuổi, bị cáo buộc sai phạm khi lái ôtô tông tử vong Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng đang phân luồng giao thông trên quốc lộ 27.

Ngày 6/10, Chi (ngụ xã Ea Ktur) bị Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị can được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Hiện trường tai nạn tối 3/10. Ảnh: Camera an ninh

Theo điều tra, tối 3/10, mưa lớn khiến quốc lộ 27 đoạn qua thôn 4, xã Dray Bhăng bị ngập cục bộ, ùn tắc giao thông. Ông Lê Phước Toàn, 44 tuổi, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng cùng nhiều cán bộ đến hiện trường phân luồng, cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường.

Khoảng 21h25, Chi lái ôtô biển Đăk Lăk theo hướng xã Lăk đi Buôn Ma Thuột, đến khu vực trên đã tông vào ông Toàn từ phía sau, hất văng nạn nhân hơn 10 m. Ông Toàn bị thương nặng, sau đó tử vong.

Tài xế rời khỏi hiện trường, sáng hôm sau đến cơ quan chức năng trình diện. Người này khai do thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, đã tông vào nạn nhân.

Trước khi gây tai nạn Chi có sử dụng rượu bia. Nhưng khi công an kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy thì kết quả là "không vi phạm".

