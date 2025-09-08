Người phụ nữ tố bị nha sĩ hành hung trong phòng khám

TP HCMTrong lúc mâu thuẫn, một nha sĩ ở phòng khám trên đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, bị tố đã hành hung và đập phá tài sản của nữ bệnh nhân.

Ngày 8/9, chị Tiền Thảo, 31 tuổi, cho biết đã trình báo công an về việc bị nha sĩ tên Chinh dùng thanh sắt đánh, bóp cổ, đập vỡ điện thoại tại phòng khám Tuyết Chinh ở quận Gò Vấp cũ.

Trước đó, ngày 3/9, chị Thảo cùng một người bạn đến phòng khám để phản ánh tình trạng răng đau nhức, có dấu hiệu hư xương sau khi niềng tại cơ sở này. Trong lúc trao đổi, chị và nữ nha sĩ tên Chinh xảy ra mâu thuẫn.

Người phụ nữ bị nha sĩ hành hung trong phòng khám ở TP HCM Đoạn video nha sĩ hành hung chị Tiền Thảo được ghi lại. Video: Phương Uyên

Theo chị Thảo, khi đang ngồi chờ, nữ nha sĩ bất ngờ cầm thanh sắt hành hung, bóp cổ và chửi bới. Sau đó, người này còn lấy điện thoại và kính mắt trị giá khoảng 20 triệu đồng của chị, đập vỡ ngay tại chỗ. Toàn bộ sự việc được người bạn đi cùng ghi hình lại.

Nạn nhân cho biết từng chi 22 triệu đồng để niềng răng tại đây từ năm 2021. Đến tháng 8/2025, sau khi tháo niềng, chị bị đau nhức, đi khám nơi khác thì được chẩn đoán hư xương. Khi tìm đến phòng khám để yêu cầu giải quyết, chị bị hành hung. Hiện chị điều trị chấn thương vùng cổ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Đại diện UBND phường Hạnh Thông xác nhận sự việc xuất phát từ mâu thuẫn khám chữa bệnh. Công an địa phương đã tiếp nhận, điều tra và xử lý.

Đình Văn