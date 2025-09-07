Người phụ nữ thuê ba căn hộ chứa 30 tấn rác

Trung QuốcMột phụ nữ 70 tuổi ở Phố Giang, Mẫn Hàng, Thượng Hải sử dụng nhà riêng và thuê thêm hai căn hộ chứa 30 tấn rác thải, đồ dùng cũ hỏng.

Con trai bà cho biết mẹ vốn rất tiết kiệm nhưng sẵn sàng chi 4.500 tệ mỗi tháng để thuê hai căn hộ chứa rác. "Rác chất đống như một ngọn núi, chỉ cần mở cửa là có thể tràn ra ngoài", anh kể.

Hàng xóm cho biết ngay từ khi mới chuyển đến, bà đã bắt đầu thu gom đồ bỏ đi, khiến gián và côn trùng bò sang nhà khác, ảnh hưởng rất nhiều đến cộng đồng cư dân.

Li Longbiao, đại diện ban quản lý tòa nhà phải đến nhắc nhở ít nhất hai lần mỗi tuần, song bà cụ vẫn tiếp tục nhặt rác chất vào nhà.

Lực lượng chức năng thuê người dọn dẹp căn hộ. Ảnh: Sina

Chính quyền, ban quản lý và người con nhiều lần can thiệp, tình trạng gần như không cải thiện. "Thói quen của tôi là không thể thay đổi'', bà nói.

Vợ chồng con trai đã ba lần giúp mẹ dọn nhà từ năm 2014 đến 2015, nhưng đâu lại vào đấy. ''Rác chiếm hết diện tích nhà nên vợ chồng tôi không thể ở chung'', anh cho biết.

Gần đây, chính quyền địa phương phải huy động hơn 40 người, dùng 7 xe tải mới di chuyển hết 30 tấn rác trong vòng hai ngày.

Cảnh sát cũng đã đưa bà đi kiểm tra sức khỏe tâm thần. Bác sĩ cho biết bà có dấu hiệu trầm cảm, cần uống thuốc và hỗ trợ tâm lý. Người phụ nữ từ chối điều trị.

Theo các chuyên gia trung tâm Sức khỏe tâm thần Thượng Hải, đây là biểu hiện của chứng rối loạn tích trữ, thường khởi phát từ cảm giác cô đơn, thiếu an toàn và mất kiểm soát trong cuộc sống. Người bệnh tin rằng mọi vật đều có giá trị và việc vứt bỏ khiến họ bất an. Tỷ lệ mắc chứng này ở người cao tuổi vào khoảng 6%.

Bác sĩ Yan Feng cảnh báo nếu người lớn tuổi đột ngột tích trữ kèm dấu hiệu giảm trí nhớ, gia đình cần lưu ý khả năng liên quan đến bệnh Alzheimer hoặc một số dạng sa sút trí tuệ khác.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra ít nhất một nửa số bệnh nhân tích trữ đồng thời bị trầm cảm hoặc lo âu.

Các chuyên gia cho rằng việc ép buộc dọn dẹp có thể khiến bệnh nhân phản ứng dữ dội và tình trạng trở nên nặng hơn. Thay vào đó, cần có sự can thiệp toàn diện từ y tế, gia đình và cộng đồng để hỗ trợ người già vượt qua cô đơn, cảm giác bất an, từ đó giảm dần hành vi tích trữ.

Nhật Minh (Theo Sina)