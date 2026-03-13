Người phụ nữ tháng ba tìm mối quan hệ chân thành, tử tế

Em tình cảm, trân trọng giá trị gia đình, tin ở đời nếu trao đi thương yêu sẽ nhận lại những gì trân quý.

Tháng 3 là tháng có thật nhiều kỷ niệm với em và biết đâu trong tháng 3 này, nhân duyên trao cơ hội để chúng mình có thể kết nối, khởi đầu mới cho những điều thật tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên em viết bài lên đây dù đã biết VnExpress và chuyên mục này từ rất lâu. Có lẽ là thời điểm này, khi công việc của em đã ổn định, yên tâm hơn về con cái thì đâu đó nghĩ về bản thân mình. Cũng mong mình có ai đó thương mình và mình được chăm sóc, thương yêu người đó, là hạnh phúc thật giản đơn, bình yên. Thông thường thì mọi người hay kết nối qua nhiều phương thức, nhưng em nghĩ là những người đàn ông giữ thói quen đọc báo để cập nhật tin tức và lựa chọn đọc những bài viết trên này thường là thiên về trân trọng giá trị truyền thống, cũng như mong muốn một mối quan hệ chân thành, tử tế thay vì chớp nhoáng như đa phần xã hội hiện đại ngày nay.

Em sinh sống và làm việc ở Hà Nội, thuộc thế hệ 8x đời giữa, là một người mẹ đơn thân và hạnh phúc khi được ở bên con. Cuộc sống của mẹ con em ổn và sẽ không là áp lực cho người đồng hành bên mình đâu, anh yên tâm nhé, chỉ đơn giản là ở bên chăm sóc, thương yêu cùng nhau mà thôi. Em mong gặp được anh, là một người cùng hoàn cảnh, nuôi các con là một điểm cộng, không thì nhất định là người bố kết nối với con và có trách nhiệm, thương yêu con thật nhiều. Em mong vậy vì em là người sống tình cảm, trân trọng giá trị gia đình và em tin ở đời nếu mình trao đi thương yêu (trẻ con cũng vậy thôi) sẽ nhận lại những gì trân quý.

Mong anh cùng có sở thích yêu thể thao và dạo phố Hà Nội, yêu những giây phút đôi khi chỉ tĩnh lặng với ly cà phê là đủ bình yên. Em là người sống đơn giản, thiên về nội tâm nhưng trong công việc và các mối quan hệ xã hội thì đủ hòa đồng và thích ứng phù hợp, vì vậy cũng mong gặp anh là người sống đơn giản như em. Nếu như anh cao một xíu (trên 1m7) thì chúng mình đi cùng nhau sẽ đẹp (vì em cũng khá cao so với nữ cùng lứa tuổi).

Đôi dòng chia sẻ trên này thôi, nếu chúng mình có thể kết nối thì sẽ trò chuyện và biết về nhau nhiều hơn nhé. Cảm ơn anh đã đọc bài viết thật đơn giản của em, giữa rất nhiều bài viết của các bạn trên này. Mong nhận được thư từ anh, người cũng có quan điểm và mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc, chân thành và tử tế. Chúc anh một ngày thật vui và nhiều điều tốt lành.

