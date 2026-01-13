Người phụ nữ suýt chết do uống thuốc phá thai tại nhà

Người này mang thai ngoài kế hoạch khoảng 5 tuần, đến một phòng khám tư nhân được kê đơn phá thai bằng thuốc. Cô mang thuốc về nhà uống, sau vài giờ máu chảy ồ ạt nên rơi vào tình trạng kiệt sức, chân tay lạnh ngắt, buồn nôn, tiêu chảy, được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu.

Ngày 13/1, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết người bệnh bị băng huyết, sốc mất máu, khó thở, đại tiểu tiện không tự chủ. Các bác sĩ lập tức hồi sức cho bệnh nhân, truyền máu khẩn kết hợp hút buồng tử cung để lấy tổ chức thai còn sót. Sau can thiệp, huyết động ổn định dần, lượng máu được kiểm soát, bệnh nhân qua cơn nguy hiểm.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bị băng huyết. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ, thuốc phá thai làm bong thai ra khỏi thành tử cung. Tuy nhiên, nếu tổ chức thai không được tống xuất hoàn toàn hoặc tử cung co bóp kém, máu có thể chảy ồ ạt gây băng huyết kéo dài nhanh chóng dẫn đến sốc mất máu. Nếu người bệnh đến viện muộn, tình trạng có thể tiến triển thành rối loạn đông máu dẫn đến tử vong.

Phá thai bằng thuốc chỉ an toàn khi được thực hiện và theo dõi tại cơ sở y tế được cấp phép, có đầy đủ phương tiện cấp cứu. Người bệnh sau khi dùng thuốc cần tuân thủ hướng dẫn, theo dõi sát tình trạng ra máu và đến ngay bệnh viện nếu đau bụng nhiều, chảy máu ồ ạt, mệt...

Bệnh nhân này còn trẻ và không có bệnh nền nên sức chịu đựng tốt. Nếu bệnh nhân lớn tuổi, thiếu máu sẵn hoặc mắc bệnh nền, nguy cơ cao tử vong, theo bác sĩ Hà.

Thùy An