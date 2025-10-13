Người phụ nữ sống khỏe 38 năm nhờ tim, phổi hiến tặng

Katie Mitchell từng cận kề cái chết ở tuổi 15 vì căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp, trở thành người sống sót lâu nhất nước Anh sau ca ghép tim và phổi, chạm mốc 38 năm "tái sinh".

Năm 1987, các bác sĩ tại Anh từng lo ngại Katie Mitchell không qua khỏi do tổn thương phổi không thể phục hồi và suy tim. Tuy nhiên, nhờ ca ghép tim và phổi phức tạp thực hiện tại Bệnh viện Royal Papworth, cô đã vượt qua nghịch cảnh.

Ở tuổi 53 hiện tại, bà Mitchell trở thành người sống lâu nhất nước Anh sau một ca phẫu thuật dạng này, Guardian cho biết hôm 12/10.

Bà Katie Mitchell cho biết người hiến tạng và các bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Royal Papworth đã mang đến cho bà "món quà của một cuộc sống bình thường". Ảnh: NHSBT/PA

Bà Mitchell, hiện sinh sống tại Sidcup, phía đông nam London, được chẩn đoán mắc hội chứng Eisenmenger hiếm gặp khi mới 11 tuổi, căn bệnh đã dẫn đến tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Ca phẫu thuật của bà diễn ra tại Bệnh viện Royal Papworth, nơi mỗi năm chỉ thực hiện khoảng 5 ca cấy ghép phức tạp tương tự.

"Nhờ hiến tạng, tôi đã được ban tặng một cuộc sống bình thường," bà Mitchell chia sẻ. "Tôi luôn nghĩ về người hiến tạng cho mình, một phụ nữ trẻ mà gia đình đã đưa ra quyết định nhân văn trong thời khắc bi thương nhất. Tôi vô cùng biết ơn".

Việc giữ được sự sống lâu nhất sau ca cấy ghép mang lại cho bà những cảm xúc lẫn lộn. Bà nói: "Nhiều người bạn cùng cảnh ngộ đã qua đời nhưng tôi cảm thấy thật may mắn và kỳ diệu khi có thêm từng ấy thời gian". Bà Mitchell tin rằng có lẽ một phần thành công của ca ghép là do cơ thể hợp với thuốc ức chế miễn dịch. Ca cấy ghép này hiện vẫn hoạt động tốt, ngoài ra bà cũng được ghép thận hai lần vào năm 1994 và 2015.

Bà Mitchell tin rằng câu chuyện của mình mang lại hy vọng lớn cho những bệnh nhân khác. "Người ta thường được nói rằng họ chỉ có thể sống thêm 5 hoặc 10 năm sau khi ghép tạng. Việc thấy tôi và những người khác sống rất lâu đã tạo ra sự khác biệt lớn cho họ", người phụ nữ nói.

Hiện, hơn 8.000 người vẫn nằm trong danh sách chờ ghép tạng tại Anh.

Bà Mitchell trên máy chạy bộ trong quá trình hồi phục sau ca cấy ghép. Ảnh: NHSBT/PA

Ông Marius Berman, trưởng khoa phẫu thuật cấy ghép tại Bệnh viện Royal Papworth, cho biết: "Thật tuyệt vời khi thấy Katie tiếp tục sống một cuộc sống trọn vẹn, 38 năm sau ca cấy ghép". Theo ông Berman, ca phẫu thuật thành công là minh chứng cho kỹ năng của nhiều đội ngũ y tế, tấm lòng cao cả của người hiến tạng và sự kiên cường của những bệnh nhân như Katie.

"Hành trình của cô ấy mang lại hy vọng thực sự cho những người khác đang chờ ghép tạng và nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc hiến tạng", ông nói.

Bình Minh (Theo The Guardian)