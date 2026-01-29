Người phụ nữ sống chung với kim khâu ở vùng kín suốt 11 năm

Quảng TrịBệnh nhân nữ 40 tuổi được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra đoạn kim khâu dài 15 mm gãy và găm sâu vào tầng sinh môn trong lần sinh con năm 2015.

Ngày 29/1, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cho biết sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, vết mổ khô, liền tốt và không còn đau nhói. Người bệnh được xuất viện với tâm lý thoải mái sau hơn một thập kỷ lo lắng.

Kim khâu được bác sĩ lấy ra khỏi tầng sinh môn người phụ nữ. Ảnh: Thanh Huyền

Trước đó, ngày 25/1, người phụ nữ trú tại xã Đông Trạch đến viện khám vì những cơn đau âm ỉ kéo dài tại vùng kín. Chị cho biết thỉnh thoảng xuất hiện các cơn đau nhói bất thường gây khó khăn trong sinh hoạt.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân kể lại sự cố khi sinh con năm 2015. Thời điểm đó, bác sĩ thông báo bị gãy kim trong quá trình khâu tầng sinh môn nhưng không tìm thấy đoạn kim bị mất. Suốt 11 năm qua, dị vật này vẫn nằm trong cơ thể chị.

Tại bệnh viện, kết quả chụp X-quang khung chậu và siêu âm đầu dò âm đạo xác định một dị vật kim loại cản quang nằm ở vị trí hướng 7 giờ của tầng sinh môn. Sau khi hội chẩn liên khoa, êkíp bác sĩ đã phẫu thuật và lấy thành công một đoạn kim khâu dài khoảng 15 mm.

Sót dị vật y tế (gạc, kim khâu) trong cơ thể bệnh nhân là sự cố y khoa hiếm gặp nhưng có thể xảy ra trong các ca phẫu thuật phức tạp hoặc tại các vùng mô phù nề, khó quan sát. Nếu không được phát hiện và xử lý sớm, dị vật có thể di chuyển gây tổn thương cơ quan lân cận, tạo ổ áp-xe hoặc nhiễm trùng mạn tính.

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh sau phẫu thuật, thủ thuật nếu thấy đau kéo dài hoặc có cảm giác bất thường tại vết mổ cần đi khám chuyên khoa ngay để kiểm tra, tránh các biến chứng nguy hiểm về sau.

Đắc Thành