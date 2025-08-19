Người phụ nữ sát hại cụ ông hàng xóm bị phạt án tử hình

An GiangNguyễn Thị Kiều Phương, 44 tuổi, biết cụ ông hàng xóm đeo nhiều vàng, nên chặn đường sát hại, cướp tài sản để trả nợ, vùi thi thể xuống sông.

Ngày 19/8, Phương bị TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên tử hình về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản; tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo còn bị buộc bồi thường cho gia đình bị hại 160 triệu đồng.

Nguyễn Thị Kiều Phương tại tòa ngày 19/8. Ảnh: Tiến Tầm

Tại tòa hôm nay Phương khóc, nói ăn năn hối hận, cho rằng bị chủ nợ thúc ép nên làm liều.

Phương làm nghề bán bún riêu. Đầu năm 2023, bà này vay tiền lãi suất cao của nhiều người, không có khả năng trả. Ngày 17/2, bị cáo hỏi mượn tiền, vàng của ông Bùi Văn Thuận, 74 tuổi, là hàng xóm, nhưng bị từ chối.

Theo cáo trạng, rạng sáng hôm sau, Phương mang theo dao và búa, chặn đường khi ông cụ đi giao thịt heo cho khách hàng. Ông Thuận tiếp tục từ chối cho mượn tiền, dù bị dọa giết. Phương lập tức dùng búa đánh nhiều cái vào đầu cụ ông khiến nạn nhân bất tỉnh, lấy 3 nhẫn vàng. Trước khi bỏ đi, bà ta lấy dao sát hại cụ ông, vùi thi thể xuống nước, phủ lục bình lên trên.

Về đến nhà, Phương vứt búa xuống sông, cất dao vào bếp, tiếp tục mở quán bán bún riêu như thường ngày. Tiếp đó, bà này đem 3 nhẫn vàng đến xã lân cận bán được 33 triệu đồng, trả nợ gần 19 triệu đồng. Hai hôm sau biết sự việc bị lộ, Phương đến công an đầu thú.

