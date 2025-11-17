Người phụ nữ quyết liệt chống trả hai kẻ giật điện thoại

ArgentinaAlexandra Doketova liều mình ngăn hai kẻ giật điện thoại phóng xe máy bỏ chạy, sau đó ôm chân một kẻ lôi ngã xuống đường.

Gần 15h ngày 9/11, Alexandra Doketova, du khách người Nga 33 tuổi, đang đạp xe ở thủ đô Buenos Aires thì bị hai kẻ đi xe máy nhắm tới. Khi Alexandra dừng ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, gã ngồi sau xe máy bất ngờ giật điện thoại di động từ tay cô.

Alexandra lập tức túm lấy chiếc xe và dùng chính sức nặng của mình để ngăn chúng phóng đi, bất chấp bị đánh. Cô ngã xuống đường nhưng vẫn không chịu buông tay, ôm chặt chân kẻ giật điện thoại khiến tên này ngã xuống theo. Hắn cố đứng dậy bỏ chạy, kéo lê Alexandra trên đường.

Nhưng chỉ lát sau, những người qua đường chạy tới giúp đỡ Alexandra, khống chế nghi phạm. Cảnh sát đến sau vài phút và bắt giữ hắn.

Nữ du khách chống trả hai kẻ giật điện thoại Nữ du khách giành lại điện thoại từ kẻ cướp giật. Video: The Sun

Alexandra bị thương ở đầu, bầm tím và trầy xước sau hành động chống trả quyết liệt.

Truyền thông địa phương đưa tin kẻ đồng phạm cũng bị bắt vài giờ sau đó nhờ hệ thống camera. Cảnh sát đã đột kích nhà của những nghi phạm và thu giữ 10 chiếc điện thoại di động. Theo cảnh sát, cả hai đều có tiền án.

Tuy nhiên, tòa án đã ra quyết định không giam giữ hai kẻ bị cáo buộc chuyên trộm cướp điện thoại với lý do thiếu bằng chứng. Quyết định này gây bức xúc khi ở Buenos Aires, các vụ tấn công người nước ngoài đang gia tăng. Một nhân chứng cho biết: "Tôi không biết họ còn muốn bằng chứng gì nữa. Mọi thứ đều có thể thấy trên camera".

Tuệ Anh (theo The Sun, Dailymail)