Người phụ nữ 'quan trọng hơn cả Alibaba' của tỷ phú Jack Ma

Trung QuốcJack Ma từng nói chọn Zhang Ying là quyết định đúng hơn cả Alibaba. Bà là người vợ đã tin ông "khi không ai khác tin" và âm thầm chấp nhận mọi hy sinh.

Zhang Ying gặp Jack Ma vào đầu những năm 1980, khi cả hai theo học tại Đại học Sư phạm Hàng Châu. Zhang nổi bật về nhan sắc, thông minh và thành tích học tập xuất sắc, được nhiều nam sinh theo đuổi. Có lần, đúng ngày sinh nhật Zhang, một chàng trai bất chấp mưa đến tặng hoa trước cửa ký túc xá, khiến cô trở thành "huyền thoại" trong mắt bạn bè.

Jack Ma khi ấy không cao, da ngăm, học lực trung bình, nhưng tò mò về Zhang Ying. Qua những lần tiếp xúc, ông nhận ra bà tiết kiệm, chu đáo và thông minh, lời nói gây ấn tượng. Dần dần, ông đem lòng yêu Zhang Ying, nhưng ban đầu bị từ chối.

"Ngoại hình một người đàn ông tỷ lệ nghịch với trí thông minh của anh ta", Jack Ma khẳng định với cô gái mình yêu.

Vợ chồng Jack Ma trong những ngày đầu khởi nghiệp. Ảnh: Hangzhou Weekly

Sự tự tin của chàng trai gây ấn tượng với Zhang. Bà nhận ra tuy thành tích học không tốt, Jack Ma rất giỏi tiếng Anh, hướng dẫn viên cho khách nước ngoài. Tài năng của chàng trai khiến Zhang rung động.

"Anh ấy có thể làm được nhiều điều mà những người đàn ông đẹp trai không thể làm được", bà từng nói.

Năm 1988, hai người kết hôn, đều làm giáo viên tiếng Anh. Khi Jack Ma quyết định bỏ công việc đang ổn định để khởi nghiệp từ năm 1995, Zhang Ying đồng ý.

Ông thành lập China Pages, một trong những website thương mại điện tử sơ khai, nhưng bị phản đối và nhiều người gọi là kẻ lừa đảo. Người vợ dốc tiền tiết kiệm gia đình ủng hộ và sát cánh cùng chồng dù thất bại liên tiếp.

Khi Alibaba ra đời năm 1999, Zhang Ying là một trong những người đầu tiên tham gia sáng lập, phụ trách quản lý hành chính và hậu cần.

Bà không có tên trong danh sách cổ đông chính thức, nhưng giữ vai trò hỗ trợ tinh thần và tổ chức hậu cần. Bà vừa chăm sóc gia đình, vừa đi chợ, nấu nướng, quản lý lương thưởng, đồng thời động viên chồng khi công ty gặp khó khăn. Jack Ma từng gọi vợ là "chính ủy" của nhóm sáng lập, giúp mọi người an tâm khi đối mặt thử thách.

Nhà sáng lập Alibaba Jack Ma. Ảnh:Reuters

Thành công ban đầu đi kèm khó khăn. Năm 2002, khi Zhang Ying giữ vị trí Tổng giám đốc trụ sở chính Alibaba tại Trung Quốc, con trai 10 tuổi nghiện điện tử, thường xuyên ở quán cà phê internet. Vì con, bà rời khỏi Alibaba, cai nghiện cho con và cải thiện thành tích học tập, tính cách cậu bé.

Dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng, Zhang Ying vẫn là biểu tượng của sự kiên cường, khiêm nhường và hy sinh thầm lặng.

"Tôi chưa bao giờ đưa ra lựa chọn nào tốt hơn Zhang Ying, thậm chí còn hơn cả Alibaba. Cô ấy đã luôn tin vào tôi khi không ai khác tin", Jack Ma nói.

Nhật Minh (Theo QQ/tamarbridge.org.uk)