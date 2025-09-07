Người phụ nữ Pháp 80 lần sang Việt Nam để trả ơn

Từng tuyệt vọng vì không thể có con, bà Florence Cavalier nhận nuôi bốn đứa trẻ Việt Nam và thực hiện 80 chuyến về quê hương các con trong 32 năm để làm từ thiện.

Mùa hè năm nay, trong chuyến đi thứ 80, bà Florence được Nhà nước Việt Nam trao Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp không mệt mỏi của mình nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

"Sự công nhận này là thành quả của 32 năm làm việc cùng Hội hợp tác vì trẻ em Việt Nam (Enfance Partenariat Vietnam - EPVN). Tôi coi đây là một con số biểu tượng", người phụ nữ Pháp chia sẻ.

Bà Florence Cavalier và ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam trao tặng lợn nái và gà mái và lợn nái cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Khuổi Chậu, Vị Xuyên, Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: EPVN

Hành trình của bà bắt đầu từ một nỗi đau riêng. Bị dị tật tử cung bẩm sinh, nhiều lần sảy thai, Florence gần như không có khả năng làm mẹ. Năm 1993, niềm khao khát ấy đưa vợ chồng bà, một kỹ thuật viên vật lý trị liệu và một chuyên gia tài chính, đến trại trẻ mồ côi ở Cần Thơ. Giữa hàng chục em nhỏ chịu di chứng chiến tranh, họ đón nhận cặp song sinh yếu ớt bị não úng thủy.

"Đó vừa là hạnh phúc, vừa là nỗi đau. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết đời mình sẽ gắn chặt với Việt Nam", bà Florence, 58 tuổi, ở tỉnh Yvelines (Pháp) hồi tưởng.

Hai tháng đầu tiên, bệnh viện Nhi Đồng 2 là nhà của họ. Những năm sau đó là chuỗi ngày túc trực ở Bệnh viện Necker Paris để trị liệu hô hấp cho các con. Bà nhớ lại: "Giáng sinh năm đó, Paris rực rỡ ánh đèn, còn tôi vẫn bế con gái Aurélia trong phòng cấp cứu".

Tình yêu thương con trẻ đã dẫn lối cho những chuyến đi tiếp theo. Năm 1995, vợ chồng bà nhận nuôi cậu con trai thứ ba, Benoît, từ một trung tâm ở TP HCM. Không mang bệnh tật thể chất, nhưng cậu bé lại chịu vết thương tâm lý sâu sắc. Khi Florence phải về Pháp để chồng sang thay, quãng thời gian 10 ngày gián đoạn ấy Benoît gần như im lặng, tự khép mình vì sợ bị bỏ rơi lần nữa. "Nỗi ám ảnh ấy theo con suốt nhiều năm", người mẹ kể.

Đứa con nuôi thứ tư, Hugo, đến với gia đình năm 1998 trong tình trạng sinh non 30 tuần, nặng vỏn vẹn 1,2 kg. Cậu bé phải nằm lồng ấp hai tháng, 5 tháng tuổi vẫn chưa thể tự ngẩng đầu. Ông Jean-Paul, chồng bà, ngày nào cũng kiên trì tập vật lý trị liệu cho con theo hướng dẫn của vợ từ Pháp. Hành trình của Hugo sau đó là những năm dài trị liệu hô hấp, ngôn ngữ, vận động. Cậu chỉ biết đi khi tròn hai tuổi và từng phải dùng thuốc để kiểm soát chứng tăng động.

Bốn con nuôi gốc Việt và con gái sơ sinh của vợ chồng bà Florence, năm 2003. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi nhận nuôi bốn đứa trẻ Việt, năm 2003, Florence bất ngờ đậu thai và sinh được con gái Héloïse.

Nhưng nỗi sợ lại bị bỏ rơi khi bố mẹ có con đẻ trỗi dậy trong lòng Benoît, khi ấy 7 tuổi. Ngày Florence trở về từ bệnh viện, cậu bé đã gói ghém đồ đạc chuẩn bị bỏ đi. Bà buộc phải gác lại mọi việc, tập trung hỗ trợ tâm lý cho Benoît.

Dần dần, những chuyến du lịch và khoảng thời gian cả nhà cùng nhau chơi mỗi tối đã tạo nên sự gắn bó khăng khít. Các anh chị mở lòng với em út. "Tôi nuôi Héloïse bằng sữa mẹ đến một tuổi và các anh chị đều tò mò xin thử. Tôi hiểu đó là cách chúng muốn kết nối, nên đã để mỗi đứa nếm vài lần", người mẹ chia sẻ.

Giờ đây cả 5 người con đều đã trưởng thành. Hugo thành kỹ sư robot, Benoît kinh doanh phần mềm, cặp sinh đôi Aurélia và Marie làm trong lĩnh vực nhân sự và thương mại tại các công ty lớn, còn em út Héloïse đang học ngành thú y.

Nhưng "món nợ" với trẻ em Việt Nam của Florence vẫn chưa hết. Quá trình nuôi dạy các con thôi thúc Florence nghĩ đến những đứa trẻ khác. Năm 2007, bà cùng một số người thành lập EPVN với khoảng 50 hội viên, phần lớn là cha mẹ có con nuôi gốc Việt, với mục tiêu giúp đỡ trẻ mồ côi khuyết tật và cải thiện điều kiện sống cho các em.

Với 14 năm kinh nghiệm tại Hội đồng Gia đình, Florence phối hợp cùng tỉnh Yvelines (Pháp) tổ chức các chuyến thăm, làm việc tại trại trẻ Bắc Giang, Vũng Tàu.

Sau này, EPVN còn làm đường, đưa nước sạch về bản, xây trường, tặng vật nuôi và mở lớp dạy nghề để giúp người nghèo tự lo sinh kế. Trong 5 năm gần đây, EPVN đã đóng góp khoảng một triệu USD, giúp cải thiện học tập, y tế và sinh kế cho hàng nghìn trẻ em cùng gia đình khắp Việt Nam.

"Tôi nhớ mãi bữa cơm ở Tả Phìn, Sapa khi một gia đình mổ lợn để cảm ơn hay một gia đình tặng bê con cho hộ nghèo hơn; hay những trái cây giản dị mà người Ba Na mang ra biếu với tấm lòng nồng hậu", bà chia sẻ.

Vợ chồng bà Florence và năm con năm 2025. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ông Jean-Paul luôn ủng hộ công việc của vợ, dù ngôi nhà ở ngoại ô Paris nhiều năm liền chật kín đồ thiện nguyện. Có lần, vợ ông phải nhập viện ở Việt Nam vì mắc dịch tả. "Tháng 7/2024, khi phát lợn nái ở Vị Xuyên, bà ấy đã suýt ngất xỉu vì thời tiết nắng nóng", ông kể.

Các con của bà cũng được khuyến khích giữ mối liên hệ với cội nguồn. Aurélia từng làm tình nguyện ở Bắc Giang, Marie tham gia cùng sinh viên xây thùng rác bằng tre. Hugo đã lát 2 km đường bê tông và học làm thuốc nam từ một gia đình Dao đỏ. Héloïse cũng ba lần theo mẹ sang Việt Nam cùng sinh viên thú y.

Trong số đó, Hugo là người gắn bó nhất với châu Á. Cậu đam mê ẩm thực Á Đông, thường xuyên du lịch và từng mơ lấy vợ gốc Á. Giấc mơ ấy thành hiện thực vào ngày 13/9 tới đây, Hugo sẽ kết hôn với một cô gái gốc Hàn, cũng là con nuôi.

Từ 1993, khi gửi lô thiết bị y tế đầu tiên cho Bệnh viện Từ Dũ, đến nay Florence và EPVN đã mang đến cho hàng nghìn trẻ em, gia đình Việt Nam thêm cơ hội học tập, chữa bệnh, ổn định cuộc sống. Động lực duy nhất để bà làm việc này luôn là "giúp đỡ những người nghèo nhất, bệnh tật nhất".

Trong 80 lần trở lại Việt Nam, có một câu Florence hay được hỏi nhất: "Vì sao một phụ nữ Pháp lại gắn bó sâu nặng với Việt Nam đến thế?".

Dưới mái nhà sàn ở bản Khuổi Chậu (Tuyên Quang), nơi bà vừa trao tặng con giống cho những gia đình khó khăn, người phụ nữ Pháp mỉm cười, ánh mắt ấm áp: "Bởi vì Việt Nam đã cho tôi được làm mẹ".

Phan Dương