Người phụ nữ ở Ninh Bình mất tích khi lên núi bắt ốc

Chị Trần Thị Vân, 48 tuổi, ở xã Tân Thanh, Ninh Bình, lên núi cách nhà 5 km bắt ốc đá ba ngày qua chưa trở về, lực lượng chức năng cùng gia đình đang tổ chức tìm kiếm.

Ngày 22/8, chính quyền xã Tân Thanh cho biết đang huy động khoảng 30 công an, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương tìm kiếm chị Vân. Người thân cho hay sáng 20/8, chị rời nhà tại thôn Đồng Ao, mang theo một bao tải nhỏ đi bắt ốc đá, không đem theo điện thoại. Tối cùng ngày, không thấy chị trở về, vợ chồng em trai đã trình báo chính quyền.

Khu vực chị Vân tới tìm ốc là rừng núi rậm rạp, nhiều đá tai mèo, ít người qua lại. Ngoài việc lục soát thực địa, lực lượng chức năng cũng rà soát hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường nghi vấn song chưa phát hiện manh mối.

Gia đình cho biết chị Vân sống một mình, không chồng con, nhiều năm mưu sinh bằng nghề bắt ốc đá trên núi - công việc phụ của nhiều người dân địa phương vào mùa mưa.

Chị Vân trước khi mất tích. Ảnh gia đình cung cấp.

Trước đó tháng 6/2024, ông Nguyễn Văn Khánh, 73 tuổi, cũng mất tích khi đi bắt ốc đá tại xã Ninh Hải cũ (nay là phường Nam Hoa Lư). Sau hơn một năm tìm kiếm không có kết quả, ngày 13/8 vừa qua, người dân phát hiện hài cốt của ông dưới tảng đá lớn ở thôn Hải Nham.

Ốc đá Ninh Bình (Bellamya chinensis) là loài ốc núi đặc hữu, sống ở khe núi ẩm thấp, ăn lá rừng và thảo dược nên thịt giòn, có mùi thơm đặc trưng, được người dân ưa chuộng. Loài này xuất hiện nhiều vào mùa mưa, từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm.

Lê Hoàng