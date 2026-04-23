Người phụ nữ ở Đà Nẵng bị bắt vì trốn thuế hơn 8,6 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, tạm giam bà Võ Thị Ngọc Lan để điều tra hành vi trốn thuế thông qua việc mua bán hóa đơn trái phép.

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã thi hành các quyết định tố tụng với bà Võ Thị Ngọc Lan (41 tuổi, trú xã Núi Thành).

Bị can Võ Thị Ngọc Lan tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Huynh

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến 2024, bà Lan cùng Nguyễn Tường Thi tổ chức mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Bà Lan sau đó sử dụng các hóa đơn này để hợp thức hóa số liệu đầu vào cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành.

Cơ quan công an cáo buộc hành vi này nhằm mục đích trốn thuế hơn 8,6 tỷ đồng.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Mua bán trái phép hóa đơn liên quan đến đường dây tội phạm hoạt động tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ). Trước đó, ngày 6/3/2025, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án này để làm rõ các sai phạm về kinh tế.

Theo Công an TP Đà Nẵng, việc mua bán hóa đơn trái phép để trục lợi ngân sách là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định.

Trước đó, các đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn thường sử dụng thủ đoạn thành lập "công ty ma" để xuất khống hóa đơn cho các doanh nghiệp có nhu cầu hợp thức hóa chi phí, nhằm giảm số thuế phải nộp. Tháng 3 vừa qua, Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây bán hóa đơn khống, ghi doanh số hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngọc Trường