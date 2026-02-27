Người phụ nữ nước ngoài mang 4,5 kg cocaine khi quá cảnh ở Tân Sơn Nhất

TP HCMHải quan phát hiện người phụ nữ quốc tịch Thái Lan vận chuyển 4,5 kg cocaine giấu trong valy khi đang làm thủ tục quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 27/2, Cục Hải quan cho biết đã phối hợp cùng Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 3, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an TP HCM và Bộ Công an bắt nữ du khách quốc tịch Thái Lan để điều tra hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Số ma túy được giấu trong lớp bí mật của valy. Ảnh: Cục Hải quan

Hành vi của bà này bị phát hiện khi vừa đáp chuyến bay từ Nam Mỹ đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Kiểm tra hành lý của người phụ nữ này, lực lượng chức năng phát hiện 4,5 kg chất bột trắng được cất giấu trong lớp lót của valy cá nhân, quấn giấy bạc. Kết quả kiểm tra nhanh xác định số hàng này là cocaine.

Theo Hải quan, người phụ nữ lợi dụng hình thức quá cảnh quốc tế, dự định lưu trú tại Việt Nam chỉ một giờ trước khi nối chuyến sang nước thứ ba nhằm né tránh sự kiểm soát. Đây là thủ đoạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lợi dụng thời gian di chuyển ngắn và các tuyến bay quốc tế để che giấu ma túy.

Số ma túy được xác định là 4,5 kg cocain. Ảnh: Cục Hải quan

Cục Hải quan nhận định tội phạm ma túy qua đường hàng không vẫn diễn biến phức tạp, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, mang tính xuyên quốc gia và thường lợi dụng hoạt động vận tải quốc tế để che giấu hành vi phạm pháp.

Việc phát hiện, bắt giữ kịp thời vụ việc cho thấy sự chủ động trong nắm tình hình, hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng và quyết tâm của hải quan trong đấu tranh với tội phạm ma túy.

Vụ việc nằm trong đợt cao điểm chống buôn lậu, ma túy dịp Tết Bính Ngọ. Riêng hai tháng đầu năm, lực lượng hải quan đã chủ trì và phối hợp phát hiện 35 vụ, bắt giữ 42 người, thu khoảng 165 kg ma túy các loại.

Quốc Thắng