Người phụ nữ nhập viện với bàn tay kẹt trong máy xay thịt

TP HCMNgười phụ nữ 35 tuổi bị máy xay thịt cuốn dập nát bàn tay phải, vào viện trong tình trạng mắc kẹt cùng thiết bị.

Ngày 21/4, BS.CK1 Nguyễn Lưu Hoàng Hưng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM, phẫu thuật viên chính, cho biết các bác sĩ đắc dĩ trở thành thợ cơ khí tháo rời từng bộ phận của chiếc máy để giải phóng bàn tay cho người bệnh, nỗ lực tối đa để cứu sống các phần chưa hoại tử.

Tuy nhiên, tổn thương dập nát quá nặng nề, hư hỏng hoàn toàn từ ngón trỏ đến ngón út xuống tận xương bàn tay. Không thể bảo tồn, kíp mổ buộc lòng phải cắt bỏ, đóng mỏm cụt bốn ngón tay ngang khớp bàn ngón và chỉ giữ lại được duy nhất ngón cái.

Bệnh nhân cho biết đang làm việc tại chợ Bình Điền thì bất ngờ mất tập trung, khiến máy xay thịt cuốn trọn chiếc găng tay và kéo theo cả bàn tay phải vào trong. "Tôi đã gắn bó với công việc xay thịt suốt 21 năm qua, từ khi mới 14 tuổi, nhưng chỉ một phút lơ đãng đã dẫn đến tai nạn kinh hoàng", bệnh nhân nói.

Các bác sĩ giải cứu bàn tay bệnh nhân khỏi máy xay thịt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BS.CK2 Võ Hòa Khánh, Phó giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM, cảnh báo những người lao động trực tiếp sử dụng máy móc công nghiệp, máy dập, máy xay cần tuân thủ nghiêm ngặt an toàn lao động. Khi làm việc phải giữ sự tập trung tuyệt đối, không được chủ quan hay lơ là dù đã quá quen thuộc hay có kinh nghiệm lâu năm.

Lê Phương