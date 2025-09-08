Người phụ nữ ngoài 50 tuổi tìm một nửa tình cảm và chân thành

Người tôi mong gặp là người không gia trưởng; tôi thích người cao ráo, cao từ 1,8m càng tốt và ưa nhìn.

Tôi là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, sống điềm đạm và hướng về gia đình. Là người hiền lành, nhẹ nhàng, sống chân thành và giàu cảm xúc. Tôi làm việc trong ngành hàng không, có thu nhập ổn định và có một cuộc sống vừa đủ. Tôi là mẹ đơn thân và có con trai 19 tuổi. Tôi cao 1m63, vóc dáng cân đối, hình thức ưa nhìn (mọi người đánh giá tôi trẻ hơn tuổi). Tôi yêu sự bình yên, sự tử tế và những cuộc trò chuyện có chiều sâu. Tôi không tìm kiếm sự lãng mạn viển vông, mong một mối quan hệ có thể khiến tôi cảm thấy an yên khi ở cạnh.

Người tôi mong gặp là một người sống tình cảm và chân thành, không gia trưởng. Tôi thích người cao ráo, cao từ 1,8m càng tốt và ưa nhìn. Anh có thể đang độc thân hoặc từng đi qua đổ vỡ. Nếu phù hợp, mình có thể cho nhau một cơ hội làm bạn đồng hành, cũng có thể cùng nhau đi tiếp chặng đường còn lại. Ở độ tuổi này rồi, hy vọng anh đã ổn định kinh tế và đạt được thành tựu nhất định trong công việc và cuộc sống. Nếu anh thấy đồng cảm ở đâu đó trong những dòng này, mong chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện chân thành.

