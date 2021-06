Người phụ nữ ngã úp mặt xuống đường vì kẹt áo chống nắng

Người phụ nữ ngã trước đầu ôtô vì áo chống nắng Video: Bảo Trúc Linh

Theo chia sẻ của chủ xe, người phụ nữ bị ngã do áo chống nắng cuốn vào bánh sau xe máy, rất may chưa xảy ra va chạm do ôtô phanh kịp thời. Tư thế ngã sấp cũng giúp nạn nhân không bị đập đầu xuống đất.

Áo chống nắng là thứ không thể thiếu với hầu hết phụ nữ đi xe máy vào mùa hè, nhất là khi Hà Nội đang nắng nóng 40-41 độ như mấy ngày gần đây. Tuy vậy, những loại áo chống nắng dài xuống đầu gối, thậm chí gót chân có thể bị bánh xe cuốn vào và mắc kẹt. Vì vậy, chị em nên chọn loại áo gọn gàng, nếu áo dài cần phải được cài, kéo khoá gọn gàng.

Không chỉ áo chống nắng, áo mưa loại trùm cả người cũng từng khiến nhiều người đi xe máy bị ngã vì vạt áo cuốn vào bánh xe.

Minh Vũ