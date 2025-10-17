Người phụ nữ mất túi mật sau khi giảm 50 kg

AnhGiảm hơn 50 kg nhờ thuốc Mounjaro, nhưng Emma McDonald, 38 tuổi, phải phẫu thuật cắt bỏ túi mật do biến chứng viêm và hoại tử, nguy hiểm tính mạng.

Nhà sáng tạo nội dung ở thành phố Oxford này bắt đầu tăng cân mất kiểm soát sau khi sinh con vào năm 2021, từ 95 kg lên 133 kg. Tháng 6/2024, cô được chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) và bác sĩ kê đơn thuốc giảm cân Mounjaro.

Chỉ sau một tháng tiêm thuốc, Emma bắt đầu chịu đựng những cơn đau nóng rát ở vùng xương sườn nhưng chủ quan cho rằng đó là chứng khó tiêu. Đến tháng 8/2024, khi đã giảm khoảng 13 kg, cơn đau trở nên dữ dội khiến cô phải tự lái xe đi cấp cứu. Kết quả siêu âm cho thấy một viên sỏi mật lớn làm tắc ống mật chủ, đẩy cô vào nguy cơ nhiễm trùng huyết.

Các bác sĩ chẩn đoán túi mật của Emma đã bị viêm và bắt đầu hoại tử, một tình trạng có thể dẫn đến tử vong nếu không can thiệp. "Họ thông báo rằng Mounjaro là một yếu tố khiến tình hình trầm trọng hơn," cô kể lại.

Emma McDonald. Ảnh: Sun

Emma được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ túi mật vào tháng 10. Dù quá trình hồi phục đau đớn với bốn vết mổ trên bụng, cô vẫn tiếp tục dùng thuốc theo lời khuyên của bác sĩ để có thể trạng tốt nhất cho ca mổ.

Mặc dù không hối hận vì Mounjaro đã giúp "lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống", Emma muốn cảnh báo về những rủi ro đi kèm. "Tôi là một tổ hợp tồi tệ: mắc PCOS, tăng cân nhiều sau sinh và lại dùng thuốc giảm cân nhanh", cô chia sẻ.

Phản hồi về vụ việc, người phát ngôn của Eli Lilly, công ty sản xuất Mounjaro, khẳng định an toàn của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu. Vị đại diện cho biết tờ thông tin sản phẩm đã cảnh báo sỏi mật là một tác dụng phụ phổ biến khi dùng thuốc để kiểm soát cân nặng, đồng thời khuyến khích người dùng tham khảo ý kiến bác sĩ về mọi triệu chứng bất thường.

Minh Phương (Theo Sun)