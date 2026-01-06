Người phụ nữ mất 7,4 tỷ đồng vì tin 'chuyên gia tài chính'

TP HCMNguyễn Đình Vấn bị cáo buộc cùng đồng phạm ở Campuchia tiếp cận người phụ nữ đăng thông tin cho thuê nhà, tán tỉnh, rồi dẫn dụ chị này đầu tư và lừa 7,4 tỷ đồng.

Ngày 6/1, Vấn, 30 tuổi, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, Cao Bá Huy (53 tuổi, người đưa Vấn sang Campuchia) bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Huy bị xác định là người tổ chức, môi giới đưa Vấn và nhiều người vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho các tổ chức tội phạm để hưởng hoa hồng.

Nguyễn Đình Vấn lúc bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Theo điều tra, tháng 8, chị Thanh (48 tuổi, ngụ phường An Nhơn) đăng tin cho thuê nhà và được một người đàn ông tiếp cận qua mạng xã hội. Người này chủ động chia sẻ về cuộc sống, đang là "chuyên gia tài chính", để tạo lòng tin và xây dựng mối quan hệ thân thiết với nạn nhân.

Đến đầu tháng 9, chị Thanh được anh ta giới thiệu truy cập vào website "starslatme.com" - một sàn giao dịch vàng và tiền điện tử quốc tế. Ban đầu, người đàn ông này đưa tài khoản cá nhân cho chị thao tác mua bán thử để chứng minh lợi nhuận cao. Khi thấy có lãi, chị này tin tưởng lập tài khoản riêng và bắt đầu nạp tiền đầu tư.

Trong vòng một tháng, theo hướng dẫn của nhóm này và bộ phận "chăm sóc khách hàng" trên web, chị Thanh đã nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 7,4 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp. Để giữ chân nạn nhân, nhóm lừa đảo từng chuyển trả một khoản tiền lãi nhỏ nhằm tạo sự tin tưởng.

Khi tài khoản hiển thị số dư hơn 1,3 triệu USD, chị Thanh thực hiện rút tiền thì hệ thống báo bị "đóng băng" do lợi nhuận bất thường. Nhóm này yêu cầu chị nộp thêm 10% phí xác minh để mở khóa. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nạn nhân đã đến Công an phường An Nhơn trình báo.

Vào cuộc truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Nguyễn Đình Vấn là người trực tiếp tham gia hoạt động chuyển và nhận tiền cho đường dây này.

Tại cơ quan công an, Vấn khai được Cao Bá Huy tổ chức đưa vượt biên sang khu vực Bavet (Campuchia) để làm việc cho nhóm người nước ngoài. Tại đây, Vấn dùng các tài khoản ngân hàng đứng tên mình để thực hiện các giao dịch lừa đảo. Dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật, bị can vẫn tiếp tục tham gia để hưởng tiền công.

Trong quá trình làm việc tại Campuchia, Vấn và Huy còn bàn bạc để "khóa" một số tài khoản nhằm chiếm đoạt tiền trước khi những người nước ngoài phát hiện. Khi về Việt Nam, Vấn tìm cách mở lại các tài khoản này để rút tiền tiêu xài cá nhân.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các lời mời đầu tư tài chính, tiền điện tử trên các ứng dụng không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ quen qua mạng và không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai.

Cơ quan điều tra yêu cầu những người đang tham gia hoặc tiếp tay cho các đường dây tội phạm tại nước ngoài cần lập tức dừng hành vi, chủ động trở về nước trình báo để nhận được sự khoan hồng. Người dân cần tỉnh táo trước các quảng cáo "việc nhẹ lương cao" và chủ động tố giác tội phạm khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng, truy xét các thành viên cầm đầu ở nước ngoài.

Quốc Thắng

* Tên nạn nhân được thay đổi.