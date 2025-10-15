Người phụ nữ mang khối u to như thai 7 tháng

TP HCMNgười phụ nữ 46 tuổi phát hiện u xơ tử cung 10 năm trước nhưng sợ phẫu thuật, nghĩ rằng u sẽ teo nhỏ khi mãn kinh, đến khi bụng phình to như mang thai mới đi khám.

Ngày 15/10, bác sĩ Trương Hoàng Việt, Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết bệnh nhân được làm xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung và siêu âm tử cung, kết quả u xơ phát triển lớn, tương đương thai 27-28 tuần. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ, bóc tách thành công khối u xơ tử cung nặng 4,5 kg, giúp người bệnh thoát khỏi gánh nặng đeo đẳng suốt một thập kỷ.

Theo bác sĩ Việt, nếu không kịp thời phẫu thuật, khối u có khả năng to lên chèn ép niệu quản, bàng quang, thậm chí những u xơ tử cung to có khả năng tiềm ẩn nguy cơ ác tính (sarcoma). Sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh, xuất viện sau 5 ngày. Kết quả sinh thiết cho thấy khối u lành tính.

Nhân viên y tế trong phòng phẫu thuật. Ảnh: Quỳnh Trần

U xơ tử cung hay đa nhân xơ tử cung xuất phát từ sự tân sinh quá mức của sợi cơ trơn và mô liên kết ở cơ tử cung. Đây là bệnh lý phụ khoa phổ biến, thường gặp ở phụ nữ trên 35 tuổi trong độ tuổi sinh sản, người bị cường oestrogen, không sinh nở hoặc sinh muộn. Tỷ lệ mắc bệnh chiếm khoảng 20% bệnh phụ khoa.

Hầu hết trường hợp u xơ nhỏ, lành tính và không gây triệu chứng nghiêm trọng. Khi khối u phát triển lớn, có thể gây biến chứng nghiêm trọng như rong kinh kéo dài, đau bụng dữ dội, viêm nhiễm sinh dục, chèn ép các cơ quan nội tạng lân cận, thậm chí gây biến chứng nghiêm trọng.

Triệu chứng phổ biến nhất của bệnh thường bao gồm chảy máu kinh nguyệt nặng, kéo dài chu kỳ kinh lên đến một tuần hoặc lâu hơn. Tình trạng này kéo dài gây áp lực và đau ở vùng chậu, khiến bệnh nhân thường xuyên đi tiểu, táo bón, gặp vấn đề về bàng quang, đau lưng hoặc đau chân.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh lý phụ khoa giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Đi khám ngay khi thấy cơ thể có bất kỳ dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, kinh nguyệt không đều, bụng to nhanh mà không phải do tăng cân...

Lê Phương