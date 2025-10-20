Người phụ nữ mang giấc mơ cùng bia thủ công

Sáng lập và điều hành thương hiệu 1689 Beckent Bauer, bà Nguyễn Thị Thu Vân không ngừng nuôi dưỡng giấc mơ xây dựng một vị thế cho bia thủ công Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Trước khi đến với 1689 Beckent Bauer, bà Nguyễn Thị Thu Vân có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Không muốn dừng lại ở một công việc ổn định, chỉn chu và an toàn, bà khát khao được sáng tạo, làm điều gì đó khác biệt, có dấu ấn cá nhân. Sự thôi thúc ấy đã khiến bà quyết định rẽ sang một con đường hoàn toàn mới: kinh doanh bia thủ công. Nhiều người gọi đó là "cuộc chơi liều lĩnh", nhưng với bà Vân, đó là lựa chọn của đam mê.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân bàn bạc công việc với HLV Park Hang-seo, đại sứ hình ảnh của thương hiệu 1689 Beckent Bauer. Ảnh: 1689 Beckent Bauer

Ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp với bia thủ công, tham vọng của nữ doanh nhân không dừng lại ở việc tạo ra một loại bia ngon. Bà hướng đến xây dựng một thương hiệu mang linh hồn - qua sản phẩm kể câu chuyện văn hóa, di sản.

Dưới sự dẫn dắt của bà, 1689 Beckent Bauer ra mắt thị trường vào năm 2022 và không ngừng hoàn thiện từ hương vị, quy trình đến cách kể chuyện thương hiệu. Từng dòng sản phẩm đều mang phong cách châu Âu được tinh chỉnh để phù hợp với khẩu vị người Việt, như một sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh hoa quốc tế và bản sắc dân tộc.

Tiếp nối thành công ở thị trường trong nước, bà Vân đang từng bước hiện thực hóa ước mơ đưa 1689 Beckent Bauer chạm đến những vùng đất ngoài lãnh thổ Việt Nam. Chiến lược của bà bắt đầu từ việc luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, ưu tiên sự sáng tạo để tìm ra những hương vị mới lạ. Bà tìm tòi những nông sản mang hương vị đặc trưng của Việt Nam như chanh, quýt, cam... đưa vào sản phẩm để tạo điểm nhấn, chinh phục những vị khách quốc tế... "Tôi muốn khi một người nước ngoài cầm trên tay chai bia 1689 Beckent Bauer, họ sẽ không chỉ cảm nhận được hương vị tinh tế, mà còn cảm nhận được một phần tâm hồn Việt Nam trong đó", bà Vân chia sẻ.

Bà cho biết thêm, theo đuổi ngành bia thủ công, bà muốn thể hiện sự nghiêm túc với một hành trình dài hơi, chứ không phải là những đam mê thoáng chốc. Đó là lý do bà không ngừng nỗ lực, đưa ra nhiều sáng kiến phát triển thương hiệu từ những ngày đầu đến giờ.

Bà cũng cho rằng, giấc mơ đưa thương hiệu Việt ra thế giới thông qua sản phẩm bia thủ công không phải là giấc mơ của riêng cá nhân mình. Thế hệ doanh nhân Việt Nam ngày nay cùng chung mong muốn khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm đẳng cấp, mang bản sắc riêng, chứ không chỉ là "gia công cho thế giới".

Để hiện thực hóa giấc mơ đó, bà Vân và đội ngũ 1689 Beckent Bauer đang tập trung đầu tư vào ba trụ cột: Nâng chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu; phát triển dòng sản phẩm cao cấp mang bản sắc Việt rõ nét; và xây dựng câu chuyện thương hiệu gắn với giá trị di sản, văn hóa và phong cách sống tinh hoa.

Nữ CEO cho rằng, sự khác biệt của một thương hiệu nằm ở cả giá trị văn hóa mà nó mang theo, chứ không chỉ riêng sản phẩm. Với bà, mỗi chai bia bên cạnh vai trò một sản phẩm tiêu dùng, còn là một đại sứ văn hóa, mang theo tinh thần của người Việt: khéo léo, sáng tạo, bền bỉ và luôn hướng tới sự hoàn mỹ.

Sau ba năm có mặt tại thị trường, thương hiệu 1689 Beckent Bauer đang là một cái tên tiêu biểu của phân khúc bia thủ công cao cấp tại Việt Nam. Và đó là điểm khởi đầu để bà Vân hiện thực hóa giấc mơ đưa thương hiệu Việt chạm đến quốc tế.

Diệp Chi