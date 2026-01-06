Người phụ nữ mang 4 thai đồng trứng tỷ lệ một trên 15 triệu ca

Trung QuốcThai phụ 30 tuổi ở Liêu Ninh thụ thai tự nhiên, kết quả siêu âm tăng dần từ một lên 4 thai cùng trứng - trường hợp y khoa cực hiếm kèm biến chứng nguy hiểm.

Sự việc bắt đầu vào tháng 9 năm ngoái khi Wang thụ thai tự nhiên, theo Sina ngày 5/1. Trong ba lần khám thai liên tiếp tại Bệnh viện Phụ sản và Trẻ em Vũ Thuận vào tháng 11, kết quả siêu âm liên tục thay đổi khi lần đầu là đơn thai, lần thứ hai song thai và lần thứ ba tam thai. Đến tháng 12, khi tới kiểm tra tại Bệnh viện Phụ sản và Trẻ em Thẩm Dương, các bác sĩ xác nhận cô đang mang thai 4.

Kết quả siêu âm sau mỗi lần khám lại phát hiện thêm một thai của Wang. Ảnh: Jimu News

Tuy nhiên, niềm vui của gia đình đi kèm nỗi lo lớn về y khoa khi bác sĩ phát hiện thai nhi thứ 4 mắc hội chứng truyền máu ngược động mạch (TRAP). Hình ảnh chẩn đoán cho thấy khối thai này dị dạng, không có đầu và tim, thiếu hụt tứ chi nhưng vẫn sống nhờ "mượn" máu từ ba bào thai khỏe mạnh qua hệ thống mạch máu chung. Hiện người mẹ mang bầu ở tuần thứ 16, sức khỏe đã ổn định sau giai đoạn ốm nghén nặng, dự kiến chuyển dạ vào tháng 5 tới. Gia đình cho biết sẽ đến các bệnh viện lớn tại Thượng Hải và An Huy để làm các xét nghiệm chuyên sâu và tìm phương án xử lý các biến chứng.

Trưởng khoa Phụ sản một bệnh viện tuyến đầu tại Hồ Bắc nhận định đây là ca tứ thai đồng trứng cực kỳ hy hữu với xác suất chỉ khoảng 1/13 triệu đến 1/15 triệu ca. Khác với đa thai khác trứng, trường hợp của Wang là 4 thai nhi cùng phát triển từ một trứng duy nhất và chung một bánh nhau.

Giới chuyên môn cảnh báo nguy cơ lớn nhất hiện nay là việc khối thai dị dạng liên tục rút dinh dưỡng, dẫn đến tình trạng thiếu máu và suy tim bẩm sinh cho các thai còn lại. Y học hiện đại có thể can thiệp bằng phẫu thuật laser hoặc sóng cao tần (RFA) để cắt nguồn cấp máu nuôi khối thai dị dạng. Dù vậy, các bác sĩ khuyến cáo mọi thủ thuật giảm thiểu thai đều tiềm ẩn rủi ro sảy toàn bộ thai kỳ nên bệnh nhân cần được theo dõi nghiêm ngặt tại các cơ sở y tế đầu ngành.

Bình Minh (Theo Sina, Jimu News)