Người phụ nữ mắc chứng hoang tưởng bệnh tật

Hà NộiThấy buồn nôn, đau vai gáy, người phụ nữ 54 tuổi đi khám gần 10 lần trong suốt 11 tháng dù không ghi nhận bệnh lý thực tế, bác sĩ xác định bệnh nhân rối loạn lo âu dạng ám ảnh bệnh tật.

Ngày 3/1, bác sĩ Nguyễn Viết Chung - Trưởng khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện E, cho biết bệnh nhân vào viện khi trước đó đã nhiều lần đi khám và không xác định bệnh lý nhưng vẫn yêu cầu bác sĩ thực hiện nhiều xét nghiệm chuyên sâu như nội soi tiêu hóa và chụp cộng hưởng từ (MRI) để "kiểm tra cho chắc chắn".

Người phụ nữ có tiền sử rối loạn lo âu kéo dài nhiều năm, từng nhiều lần điều trị trào ngược dạ dày - thực quản, thường xuyên cảm nhận các triệu chứng như nóng rát ngực, buồn nôn, đau cổ - vai - gáy kiểu căng cơ, hồi hộp, bồn chồn, khó ngủ, mệt mỏi và tiểu nhiều không đau. Các triệu chứng này gia tăng rõ rệt từ đầu năm.

Chỉ trong khoảng 11 tháng, bệnh nhân thực hiện 7 lần chụp MRI ở nhiều vị trí khác nhau như não, cột sống cổ, thắt lưng và 5 lần nội soi dạ dày - thực quản, tất cả kết quả đều không phát hiện tổn thương nguy hiểm. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn tiếp tục đi khám ở nhiều cơ sở y tế khác nhau, liên tục tìm kiếm sự trấn an và yêu cầu lặp lại các xét nghiệm dù có kết quả bình thường.

Các bác sĩ cho rằng hành vi khám bệnh lặp đi lặp lại của bệnh nhân có liên quan nhiều đến yếu tố lo âu hơn, do đó đã từ chối chỉ định thêm xét nghiệm và chuyển bệnh nhân sang chuyên khoa Tâm thần để đánh giá.

Qua thăm khám tâm thần ban đầu, bác sĩ Chung ghi nhận bệnh nhân có lo âu về sức khỏe kéo dài trên 6 tháng, thường xuyên sợ mắc các bệnh nặng như ung thư, đột quỵ, bệnh thần kinh. Người bệnh có xu hướng chú ý quá mức đến các cảm giác cơ thể rất nhỏ, liên tục tìm kiếm sự trấn an từ nhân viên y tế. Stress được xác định là yếu tố làm nặng thêm các triệu chứng trào ngược và đau vai gáy. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc rối loạn lo âu dạng ám ảnh bệnh tật (illness anxiety disorder).

Theo bác sĩ Chung, rối loạn lo âu dạng ám ảnh bệnh tật biểu hiện bằng việc người bệnh thường quá quan tâm tới sức khỏe bản thân, dễ bị ám ảnh hoặc hoảng sợ nếu cơ thể xuất hiện một số dấu hiệu bất thường như: Đau nhức ở một số vị trí, cồn cào. Dù là nhẹ song họ cho rằng đó là dấu hiệu của căn bệnh rất nghiêm trọng nên đi khám ở nhiều nơi khác nhau, cho dù bác sĩ khẳng định không bị bệnh.

"Việc lạm dụng xét nghiệm không những không giúp giảm lo âu mà còn tạo ra vòng xoáy khám - trấn an - lo âu tái phát", bác sĩ cho hay. Vì vậy, bác sĩ nội khoa cần biết giới hạn chỉ định cận lâm sàng, đồng thời phối hợp với chuyên khoa tâm thần để điều trị đúng bản chất bệnh, giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống và tránh những can thiệp y tế không cần thiết.

Thúy Quỳnh