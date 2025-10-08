Người phụ nữ lừa 140 tờ vé số của bé trai

Tây NinhThấy người phụ nữ chạy xe máy bất ngờ cầm xấp vé số 140 tờ của mình bỏ chạy, bé trai 11 tuổi hấp tấp đạp xe đuổi theo thì bị ngã chúi nhủi.

Ngày 8/10, lãnh đạo UBND xã Đức Hòa cho biết công an đã trích xuất camera an ninh, truy tìm nghi can.

cướp vé số Camera an ninh ghi lại cảnh bé trai đạp xe đuổi theo người phụ nữ thì bị ngã. Video: Người dân cung cấp

Theo điều tra ban đầu, người phụ nữ quê An Giang thuê nhà trọ tại xã Đức Hòa làm nghề bán vé số. Trưa hôm qua, chị giao cho con trai 140 tờ vé số gồm các đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, đi bán.

Khi cậu bé đạp xe đến đoạn đường thuộc khu phố 2, xã Đức Hòa, thì một phụ nữ bịt khẩu trang, dừng xe máy hỏi mua. Người này vừa cầm xấp vé số để chọn, vừa nói "nhà cô có chiếc xe đạp điện, cô cho con, con chạy theo cô nhé".

Bé trai tưởng thật định chạy theo thì bà này bất ngờ tăng ga bỏ chạy, cầm theo xấp vé số, mặc nạn nhân kêu khóc. Camera dọc đường ghi cảnh cậu bé sau đó đạp xe đuổi theo người phụ nữ thì bị ngã, trầy xước tay chân, phải bỏ cuộc.

Mẹ của em sau đó đến công an xã trình báo vụ việc.

Thường Sơn