Người phụ nữ liên tiếp sập bẫy lừa, mất hơn 8 tỷ đồng

Hà NộiTừ tin vào quỹ đầu tư tài chính giả mạo đến tìm dịch vụ “lấy lại tiền bị lừa”, người phụ nữ liên tiếp rơi vào nhiều cái bẫy lừa, mất hơn 8 tỷ đồng.

Công an Hà Nội cho biết đang điều tra vụ lừa đảo thông qua quỹ đầu tư tài chính giả mạo trên, ngày 15/1.

Trước đó, người phụ nữ đến trình báo, cho biết đã truy cập trang Facebook mang tên "Shark Linh/Quỹ Mở Hợp Tác Đầu Tư VinaCapital", nơi đăng tải nhiều nội dung quảng cáo hấp dẫn về lợi nhuận. Khi liên hệ, bà được hướng dẫn truy cập vào một website giả mạo để bắt đầu nạp tiền.

Tin vào những lời hứa hẹn, người phụ nữ đã chuyển hơn 4,7 tỷ đồng để đầu tư. Tuy nhiên, khi muốn rút tiền, bà không thể thực hiện các thao tác trên hệ thống.

Trong lúc hoang mang, bà được tư vấn tìm đến một trang Facebook khác mang tên "Khởi Nghiệp Tại Nhà Cùng Shark Linh" với hy vọng lấy lại vốn. Tại đây, nhóm lừa đảo tiếp tục yêu cầu bà nạp thêm 460 triệu đồng với lý do "hỗ trợ thủ tục" nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Biết mình bị lừa, người phụ nữ lên mạng tìm kiếm các dịch vụ "hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa". Khi liên hệ, những người tự xưng là "chuyên gia" đưa ra hàng loạt lý do như "phí rút tiền", "chứng minh tài chính", thậm chí "cài virus vào hệ thống để đòi tiền", nhằm yêu cầu bà chuyển thêm tiền.

Do nôn nóng muốn lấy lại số tiền đã mất, bà tiếp tục chuyển thêm 3,25 tỷ đồng. Tổng cộng, sau nhiều lần rơi vào các "bẫy" khác nhau, nữ nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao, chỉ đầu tư qua các kênh hợp pháp được cơ quan chức năng cấp phép.

"Không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa", công an nhấn mạnh.

Kiến Tường