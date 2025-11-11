Người phụ nữ làm nghề bốc mộ lừa bán 'suất' đất dự án

Hưng YênPhùng Thị Thanh bị cáo buộc trong thời gian làm nghề bốc mộ, nói dối "có quan hệ" mua được đất dự án giá gốc, lừa nhiều người chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng.

Ngày 11/11, bà Thanh, 47 tuổi, bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Thanh làm việc với điều tra viên. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, từ giữa năm 2020, khi làm nghề bốc mộ tại xã Đông Thọ (nay là phường Trà Lý), bà Thanh giới thiệu với người đàn ông địa phương là có mối quan hệ với Ban quản lý dự án đấu giá đất, có thể mua được đất với giá sàn (giá gốc). Tin lời, người này nhờ bà Thanh mua giúp hai lô đất.

Từ năm 2020 đến 2024, bà bị cáo buộc đã nhiều lần đưa thông tin không đúng sự thật, yêu cầu ông này chuyển tổng cộng gần 2,2 tỷ đồng để "lo thủ tục".

Nhận được tiền, bà Thanh không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ rồi cắt liên lạc.

Mở rộng điều tra, công an xác định bà Thanh còn lừa hai người khác ở phường Trà Lý và xã Đông Tiền Hải, chiếm đoạt thêm hơn 2,4 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bà Thanh đã thừa nhận hành vi.

Công an tỉnh Hưng Yên thông báo, ai là nạn nhân của bà Thanh với thủ đoạn tương tự, cần liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa chỉ 228 Trần Thánh Tông, phường Thái Bình) hoặc qua số điện thoại 0348.195.741 để được giải quyết.

Lê Tân