Người phụ nữ lái xe máy lao đầu vào ôtô

Sơn LaChở em bé sang chéo đường không quan sát, người phụ nữ đi xe máy va chạm với ôtô, ngã lăn ra đường hôm 5/2 tại Tô Hiệu.

Người phụ nữ chở em bé ngã giữa hai ôtô Video: Camera giao thông Sơn La

Tình huống giao thông: Người phụ nữ đi xe máy chở em bé sang chéo đường không quan sát, va chạm vào một ôtô ngã lăn ra đường, ngay khi một chiếc xe bán tải ở hướng ngược chiều đi tới. May mắn lái xe bán tải kịp thời đánh lái chỉ cán qua xe máy, người phụ nữ và em bé an toàn.

Kỹ năng lái xe: Khi sang đường, người đi xe máy cần quan sát và chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn. Không chuyển hướng chéo đường, nhất là khi chở theo trẻ nhỏ trên xe mất an toàn cho bản thân và những người đi đường khác.

Với ôtô, luôn quan sát rộng hai bên để đề phóng các tình huống bất ngờ có thể xảy ra, bởi ở Việt Nam xe máy có thể cắt ngang, dọc bất cứ lúc nào. Trong khi đó với xe đi ngược chiều, có thể đọc sớm tình huống tai nạn có thể xảy ra, chủ động đánh lái sang phải để tránh từ sớm.

Nguyên Vũ