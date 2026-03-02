Người phụ nữ lạc quan, luôn nỗ lực trong cuộc sống tìm anh

Em 36 tuổi, làm quản lý cấp trung tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực hospitality. Công việc đủ để chăm sóc em, bạn bé và thỉnh thoảng hai mẹ con cũng có thể đi du lịch ngắn ngày, tăng gia vị cho cuộc sống.

Với em, không gian sống vô cùng quan trọng. Em thích cắm hoa tươi, trồng các chậu cây nhỏ trước nhà; thích nến thơm trong phòng ngủ với ô cửa rộng để ánh sáng có thể tràn vào trong phòng. Cuối tuần, em sẽ dành thời gian để dọn dẹp lại nhà cửa, nấu những món gia đình thích, đi dạo hoặc ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh.

Em là người phụ nữ vừa hiện đại, vừa cá tính, có lúc thướt tha, bánh bèo một chút chỉ vì không thích mình một màu. Em có thể đi bộ vài tiếng đồng hồ cùng anh, cũng có thể ngồi sau xe máy cùng anh đổ đèo. Em sẽ cùng anh tham gia dù lượn hoặc khám phá những đường zipline dài băng qua sông, đồi và những thửa ruộng bậc thang. Anh cũng có thể thấy em làm việc điên cuồng để chạy kịp deadline hay các taskforce. Cuộc sống có thể thiếu công bằng nhưng sự nỗ lực sẽ đưa ta đến đích cần đến.

Em ly hôn từ đầu năm 2018 sau hơn 3 năm kết hôn. Em và chồng cũ chấm dứt hôn nhân vì quan điểm sống có nhiều khác biệt. Hiện chồng cũ và em vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để có thể chăm sóc bạn bé – đang ở với em – được tốt nhất. Sau những năm tháng chỉ tập trung cho con và công việc, em nghĩ mình đã sẵn sàng mở lòng để tìm một mảnh ghép phù hợp.

Em mong anh là người tử tế, có chí và sống với tâm thiện lành. Em đang ở Hà Nội nên nếu anh cũng ở Hà Nội thì mình sẽ thuận tiện gặp gỡ hơn. Anh đừng hút thuốc lá nhé vì em không quen được mùi thuốc lá. Anh có thể nhậu chút ít cũng được, miễn là làm chủ được bản thân và biết điểm dừng. Bạn nhỏ của em là một đứa trẻ hiểu chuyện, nên nếu mình có cơ hội đồng hành lâu dài, em mong anh sẽ yêu thương và coi con như người thân.

Hy vọng duyên lành sẽ tới để mình có thể bên đời nhau từ mùa xuân này đến mãi về sau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ