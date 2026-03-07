Người phụ nữ khuyết tật bị hãm hại

Đăk LăkNguyễn Đình Khánh, 38 tuổi, sau cuộc nhậu tại nhà hàng xóm đã lẻn vào phòng, hiếp dâm người phụ nữ khuyết tật.

Ngày 7/3, Khánh, ngụ xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa, bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam về hành vi Hiếp dâm.

Nguyễn Đình Khánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, trong thời gian sinh sống, làm thuê cho một người dân ở xã Ea Nuôl, Khánh biết nhà hàng xóm có người phụ nữ 31 tuổi bị khuyết tật, hạn chế về khả năng nhận thức.

Sáng 1/11/2025, Khánh đến gia đình này giúp mổ heo. Trong lúc phụ giúp việc, lợi dụng những lúc vắng người, Khánh có hành vi sờ soạng người phụ nữ. Đến trưa, sau cuộc nhậu với gia đình, Khánh thấy cô nằm một mình trong phòng nên đã lẻn vào rồi thực hiện hành vi hiếp dâm và bị bố nạn nhân phát hiện.

Trần Hóa