Người phụ nữ không từ bỏ vượt đèn đỏ dù bị húc

Hà NộiVượt đèn đỏ, người đi xe máy bị ôtô húc nhẹ, phải chuyển hướng nhưng sau đó quay đầu, tiếp tục vi phạm, hôm 12/11 tại Long Biên.

Người phụ nữ đi xe máy vượt đèn đỏ đâm vào ôtô Video: Viết Việt

Tình huống giao thông: Người phụ nữ đi xe máy vượt đèn đỏ, hai chân buông thõng xuống đường. Va chạm với ôtô ở ngã tư, người này bị xô loạng choạng chuyển hướng. Lái xe có gắn camera hành trình bị bất ngờ khi thấy người phụ nữ này quay xe, tiếp tục vi phạm đi ngược chiều để qua bên kia đường.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được phép vượt đèn đỏ gây mất an toàn cho bản thân và cản trở dòng phương tiện đang di chuyển. Trường hợp gây va chạm, cần dừng xe để thương lượng, không nên tiếp tục vi phạm nhiều lỗi như tình huống trong video.

Nghị định 168/2024 quy định, xe máy vượt đèn đỏ phạt tiền 4-6 triệu trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe, nếu gây tai nạn phạt tiền 10-14 triệu và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe. Đối với lỗi xe máy đi ngược chiều phạt tiền 4-6 triệu, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe, nếu gây tai nạn phạt tiền 10-14 triệu và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ