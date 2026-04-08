Người phụ nữ hành hung hai nhân viên gác chắn đường sắt bị bắt

Đà NẵngPhạm Thị Hồng Phúc, 37 tuổi, bị bắt sau khi cùng con gái dùng mũ bảo hiểm hành hung hai nữ nhân viên đóng gác chắn khi tàu chạy.

Ngày 8/4, Công an phường Thanh Khê cho biết đã ra quyết định bắt Phạm Thị Hồng Phúc (trú địa phường Thanh Khê) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Phạm Thị Hồng Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Huynh

Khoảng 20h ngày 6/4, hai nhân viên đường sắt Trương Thị Diệp Thúy và chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền đang đóng gác chắn tại khu vực Thanh Khê gặp Phúc điều khiển xe máy từ hướng biển về nhà ngay sau nhà gác chắn.

Theo nhà chức trách, Phúc đã cố tình vượt qua nhưng bị hai nhân viên ngăn lại để đảm bảo an toàn chạy tàu. Phúc không chấp hành mà cự cãi. Sau khi đoàn tàu đi qua, Phúc cùng con gái Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh (18 tuổi) quay lại nhà gác chắn, dùng mũ bảo hiểm tấn công hai nữ nhân viên. Dù người dân xung quanh can ngăn, hai mẹ con vẫn tiếp tục hành hung, gây náo loạn khu vực.

Hậu quả, chị Thúy và chị Tuyền bị thương, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Bệnh viện cho biết, hai bệnh nhân bị chấn động não, phải nằm điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh.

Công an phường Thanh Khê sau đó đã xác minh và tạm giữ Phúc. Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh, do đang mang thai, cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Nguyễn Đông