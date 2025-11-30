Người phụ nữ giấu vàng trong tất khi qua biên giới

Hà TĩnhHoàng Thị Thuần bị cáo buộc giấu 600 gam vàng trong hai chiếc tất, vận chuyển trái phép từ Lào về Việt Nam để lấy tiền công 7 triệu đồng.

Ngày 29/11, Thuần (44 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) bị nhà chức trách Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hoàng Thị Thuần (hàng đầu, giữa), bị trinh sát khống chế. Ảnh: Hùng Lê

Trước đó, sáng 26/11, khi làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1 (trước đây thuộc huyện Hương Sơn), Thuần bị Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện giấu 600 gam vàng trong hai chiếc tất.

Thuần không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số vàng trên.

Tang vật được thu giữ. Ảnh: Hùng Lê

Thuần khai được một người lạ thuê sang thủ đô Viêng Chăn (Lào) vận chuyển số vàng trên đưa về Việt Nam giao cho đối tác, xong việc sẽ trả 7 triệu đồng tiền công.

Vụ án đang điều tra mở rộng.

Đức Hùng