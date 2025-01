Người phụ nữ giả giám đốc Công an Hậu Giang, lừa một tỷ đồng

Hậu GiangTrần Thị Kim Thùy nhắn tin cho bạn xưng là Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, hứa giúp lấy xe vi phạm giao thông bị tạm giữ, mượn gần một tỷ đồng.

Trần Thị Kim Thuỳ tại cơ quan công an. Ảnh: Châu Thành

Ngày 26/1, Thùy, 34 tuổi, bị Công an tỉnh Hậu Giang tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo ban đầu, biết bạn cùng ở Hậu Giang có xe vi phạm giao thông bị công an tạm giữ, giữa năm 2024, Thùy nhắn tin xưng Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, hứa giúp đỡ lấy xe ra. Thuỳ sau đó viện lý do để mượn tiền bạn.

Kết quả điều tra xác định, tin tưởng "giám đốc công an", bị hại nhiều lần chuyển cho Thùy hơn 970 triệu đồng nhưng chỉ nhận được lời hứa và mất nhiều tháng vẫn chưa lấy được xe ra. Biết bị lừa, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo.

Công an tỉnh Hậu Giang xác định Thùy đã mạo danh giám đốc công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, nghi can đã trốn khỏi địa phương hơn 4 tháng, không rõ tung tích.

Ngày 25/1, Thùy bị bắt khi đang trốn tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Người phụ nữ này thừa nhận hành vi phạm tội, khai đã tiêu hết tiền chiếm đoạt.

Châu Thành