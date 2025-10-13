Thanh HóaTrời tối, người phụ nữ trong trang phục xe ôm công nghệ dừng xe máy giữa đường để nghe điện thoại, hôm 12/10 tại Lạc Long Quân.

Người phụ nữ dừng xe máy giữa đường nghe điện thoại Video: Xuân Tiến

Tình huống giao thông: Trời tối, tầm nhìn hạn chế, khi vừa chuyển hướng, lái xe có gắn camera hành trình bị bất ngờ khi nhìn thấy một người phụ nữ dừng xe máy giữa đường để nghe điện thoại, quay đầu lại như đang tìm kiếm ai đó. May mắn lúc này đường vắng xe nên không xảy ra tai nạn.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được tùy tiện dừng đỗ giữa đường để làm việc riêng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với bản thân, đồng thời gây cản trở giao thông cho các phương tiện khác. Nghị định 168/2024 quy định xe máy dừng giữa lòng đường có thể bị phạt tiền 300.000-400.000 đồng.

Nguyên Vũ