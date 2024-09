Người phụ nữ đột tử trong đêm vì 'kẻ giết người thầm lặng'

AnhDale Lockwood phát hiện vợ mình, Ruby, tử vong đột ngột tại nhà ở Birstall, do căn bệnh loạn nhịp tim, được cho là "kẻ giết người thầm lặng".

Lockwood, 33 tuổi, sống tại Birstall, West Yorkshire, trở về nhà sau khi làm việc tại một trường tiểu học gần đó vào tháng 10 năm ngoái và phát hiện ra người bạn đời của mình Ruby, đã ngưng thở trên giường, mắt mở to. Những nỗ lực hồi sức của ông không mang lại kết quả.

Vào ngày Ruby qua đời, ông Lockwood cho biết vợ mình trở về nhà từ nơi làm việc vào khoảng 5h sáng. Họ cùng nhau trò chuyện trong bếp trước khi bắt đầu ngày mới.

"Khi tôi lên cầu thang, cửa phòng ngủ mở và tôi thấy Ruby trên giường và lúc đó tôi nghĩ có điều gì đó không ổn. Mắt cô ấy mở to và chỉ nằm nửa dưới chăn", ông nói.

Ông Lockwood cố gắng hồi sức cho vợ mình nhưng nhận ra "gần như ngay lập tức" bản thân không thể xoay chuyển tình hình. Ông gọi dịch vụ cấp cứu, yêu cầu cha mình đến đón các con từ nhà trẻ và ở với hàng xóm khoảng trong khi cảnh sát kiểm tra hiện trường.

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu "không rõ ràng". Cảnh sát không tìm thấy nguyên nhân cụ thể khiến bà Lockwood tử vong. Gia đình phải tổ chức tang lễ và hỏa táng mà không biết nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên, các xét nghiệm bổ sung gần một năm sau đó xác nhận rằng bà Lockwood mắc bệnh tim di truyền hiếm gặp, gọi là hội chứng đột tử do loạn nhịp tim (Sads). Sads là một căn bệnh di truyền. Ông Lockwood lo sợ rằng con của họ, Arthur 4 tuổi và Winifred 1 tuổi, có thể mang gene này.

Hội chứng đột tử do loạn nhịp tim khiến người phụ nữ tử vong trong đêm. Ảnh: Velo City Urgent Care

Sau cái chết của vợ mình, ông Lockwood hy vọng thúc đẩy nghiên cứu thêm và xét nghiệm di truyền định kỳ để giúp những người mắc bệnh phát hiện nguy cơ và theo dõi thường xuyên để ngăn ngừa cơn đau tim.

"Tôi đang cố gắng làm điều gì đó để cái chết của Ruby có ý nghĩa. Tôi muốn đưa ra thông điệp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn điều này xảy ra với bất kỳ ai khác", ông Lockwood nói.

Theo Quỹ Tim mạch Anh (BHF), Sads thường không có triệu chứng, khiến bệnh nhân bị sốc và thường dẫn đến ngừng tim chết người. Bệnh xảy ra khi một người khỏe mạnh đột ngột qua đời mà nguyên nhân có thể là bệnh tim. Trong khoảng một trong 20 trường hợp tử vong liên quan đến tim ở Anh, không thể tìm ra nguyên nhân rõ ràng.

Trong quá trình khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y thường phát hiện các bất thường trong mô tim của bệnh nhân, có thể cho thấy dấu hiệu của bệnh động mạch hoặc cục máu đông trong phổi. Bệnh từng được gọi là hội chứng đột tử ở người trưởng thành, nhưng trẻ em cũng có thể mắc phải.

Mặc dù chưa rõ nguyên nhân chính xác, bệnh được cho là xảy ra do rối loạn nhịp tim, ngay cả khi người bệnh không có tiền sử bệnh tim. Do điện tim bị ảnh hưởng, các rối loạn này chỉ có thể được phát hiện khi người bệnh còn sống. Nhiều người tử vong do tình trạng này không bao giờ được chẩn đoán.

Các gia đình mất người thân do Sads có thể tiến hành xét nghiệm di truyền để xác định xem họ có nguy cơ mắc các bệnh kể trên hay không. Một số bệnh nhân chuyển nặng khi tập thể thao nên nếu được chẩn đoán, bác sĩ có thể khuyên tránh tham gia các hoạt động thể thao.

