Trung QuốcChiếc xe chở vật liệu xây dựng khi rẽ phải chèn trúng người phụ nữ đi xe máy điện và cuốn vào gầm.

Ngày 7/4, tại một giao lộ ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, tai nạn xảy ra khi xe máy điện của người phụ nữ lọt vào điểm mù của chiếc xe tải. Nạn nhân lọt vào gầm xe tải, trong khi xe máy điện kẹt ở bánh trước.

Người phụ nữ đi xe máy chui ra từ gầm xe ben Video: Sina

Xe tải đang rẽ với tốc độ thấp và kịp dừng lại. Người phụ nữ bị thương nhẹ.

Video thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi sự may mắn của người đi xe máy. Cảnh sát địa phương cũng khuyến cáo người dân đặc biệt cẩn thận khi gặp những loại xe cỡ lớn, như xe tải hay xe ben, vì vùng điểm mù của những xe này rất lớn. Những người điều khiển xe hai bánh, và kể cả ôtô nhỏ hơn, nên giữ khoảng cách đối với xe tải, nhất là tại các giao lộ, tránh đi song song hoặc vượt vì nguy cơ va chạm cao.

Mỹ Anh (theo Sina)