Người phụ nữ đi xe máy bị xe khách cuốn vào gầm

Hải PhòngĐường đông, người phụ nữ đi sát đầu xe khách bị xô ngã vào gầm xe, hôm 4/1 tại Cầu Đất.

Người phụ nữ đi xe máy bị ngã vào gầm xe khách Video: Anh Dũng

Tình huống giao thông: Đường đông phương tiện, chiếc xe khách màu vàng vượt lên húc vào một phụ nữ đi xe máy phía trước khiến người này ngã ra đường. Xe máy bị xô về phía trước trong khi người phụ nữ lọt vào gầm xe. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Khi đường đông đúc, các phương tiện đi đan xen, người lái xe cần làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn nhất là đối với những xe lớn nhiều điểm mù như xe khách. Những người đi xe máy cũng nên chủ động tránh xa hơn đối với những phương tiện lớn như xe khách, xe tải, container...

Nguyên Vũ